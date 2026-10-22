Nelle scorse ore, il Palmeiras ha giocato una gara molto importante per la loro stagione. La squadra brasiliana, infatti, ha sfidato i connazionali del Fluminense in occasione del ritorno della semifinale di Copa Libertadores, l'equivalente sudamericano della Champions League. Tra le mura amiche del Nubank Parque, il club che ha come allenatore Abel Ferreira ha vinto dopo i calci di rigore. In questo modo, ha staccato il pass per la finale della massima competizione del calcio sudamericano. Adesso il Verdao dovrà aspettare l'altra finalista dato che il posto se lo contendono il Flamengo, detentore del torneo, e gli argentini dell'Estudiantes de La Plata.

Il Palmeiras batte il Fluminense ai rigori e vola in finale di Copa Libertadores

É o Verdão pela segunda vez consecutiva na final da #Libertadores! 🔥 pic.twitter.com/dd8xcKtx2z — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 22, 2026

La scorsa settimana, a Rio de Janeiro, le due squadre si sono sfidate in occasione dell'andata della semifinale del torneo. Il Verdao ha vintograzie ai gol dima, durante i minuti di recupero della ripresa, ha subito il gol che Fluminense che porta la firma di. Nella notte italiana, invece, i due club sono scesi in campo per la gara di ritorno. Ad otto minuti dalla fine dei tempi regolamentari, il Fluminense trova la via del gol con, il quale pareggia i conti della gara d'andata.La rete del Tricolor Carioca, quindi, ha portato questo derby tutto brasiliano di Copa Libertadores ai calci di. Entrambe le squadre hanno segnato i rispettivi primi tre tiri dagli undici metri e, tra coloro che hanno calciato, c'erano anche i capitani dei due club che sono anche exper il Verdao;per la squadra di Rio de Janeiro. Successivamente,ha segnato il quarto rigore per i padroni di casa.

San Paolo, Brasile - 21 ottobre 2026: Gustavo Gomez del Palmeiras festeggia per la vittoria della sua squadra ai rigori dopo il ritorno della semifinale di Copa CONMEBOL Libertadores tra Palmeiras e Fluminense al Nubank Parque. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Per gli ospiti, invece, il quarto tiro dagli undici metri l'ha calciato il centrocampista Nonato. Tuttavia, il portiere del Palmeiras Carlos Miguel ha parato il rigore dell'avversario. Grazie al tiro di Marlon Freitas finito in rete, il Verdao ha staccato il pass per la finale di Copa Libertadores per l'ottava volta nella sua storia. Per il club di San Paolo sarà la seconda finale consecutiva nonché la quarta dal 2020.