Al Vedrao il derby tutto brasiliano in ambito internazionale
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Nelle scorse ore, il Palmeiras ha giocato una gara molto importante per la loro stagione. La squadra brasiliana, infatti, ha sfidato i connazionali del Fluminense in occasione del ritorno della semifinale di Copa Libertadores, l'equivalente sudamericano della Champions League. Tra le mura amiche del Nubank Parque, il club che ha come allenatore Abel Ferreira ha vinto dopo i calci di rigore. In questo modo, ha staccato il pass per la finale della massima competizione del calcio sudamericano. Adesso il Verdao dovrà aspettare l'altra finalista dato che il posto se lo contendono il Flamengo, detentore del torneo, e gli argentini dell'Estudiantes de La Plata.
Il Palmeiras batte il Fluminense ai rigori e vola in finale di Copa LibertadoresLa scorsa settimana, a Rio de Janeiro, le due squadre si sono sfidate in occasione dell'andata della semifinale del torneo. Il Verdao ha vinto 1-2 grazie ai gol di José Manuel Lopez e Marlon Freitas ma, durante i minuti di recupero della ripresa, ha subito il gol che Fluminense che porta la firma di Wesley Nata. Nella notte italiana, invece, i due club sono scesi in campo per la gara di ritorno. Ad otto minuti dalla fine dei tempi regolamentari, il Fluminense trova la via del gol con Hercules, il quale pareggia i conti della gara d'andata.
Per gli ospiti, invece, il quarto tiro dagli undici metri l'ha calciato il centrocampista Nonato. Tuttavia, il portiere del Palmeiras Carlos Miguel ha parato il rigore dell'avversario. Grazie al tiro di Marlon Freitas finito in rete, il Verdao ha staccato il pass per la finale di Copa Libertadores per l'ottava volta nella sua storia. Per il club di San Paolo sarà la seconda finale consecutiva nonché la quarta dal 2020.
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