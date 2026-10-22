L'attesa per il Pallone d'Oro si fa sentire anche fuori dal campo. Il centravanti del Bayer Monaco e capitano della nazionale inglese, Harry Kane, è tra i principali candidati alla conquista del premio individuale più ambito del calcio mondiale dopo una stagione incredibile da 73 gol tra club e nazionale. L'inglese, in attesa della cerimonia del 26 ottobre al London Palladium, racconta al Guardian le difficoltà legate all'incertezza sul risultato, una situazione che coinvolge anche i suoi familiari.

Lo stress della famiglia Kane e la riservatezza degli organizzatori

Al The Guardian, il numero nove inglese ha ammesso che conoscere in anticipo il nome del vincitore permetterebbe a lui e alla sua famiglia di affrontare con maggiore serenità i giorni che precedono la premiazione: "", spiegando come le continue domande e le indiscrezioni contribuiscono ad alimentare la tensione.

A sostenere le ambizioni del capitano inglese sono soprattutto i numeri. Nella scorsa stagione, Kane ha realizzato con il Bayern Monaco 61 gol in tutte le competizioni e altri 12 con la nazionale inglese, di cui 6 al Mondiale. Un totale di 73 gol tra club e selezione che lo proiettano in prima fila nella corsa al premio e un rendimento che rafforza la sua candidatura tra i migliori giocatori del panorama internazionale.

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L'avvio di questa stagione conferma l'importanza e le capacità, non solo di finalizzazione, del centravanti del Bayern Monaco, riuscendo ad essere decisivo anche con l'ultimo passaggio come successo nella sfida di mercoledì contro l'Arsenal in Champions League. Il gol dell'1-1 di Alphonso Davies arriva proprio da un perfetto filtrante capace di mettere il difensore canadese avanti al portiere. Kane ha poi realizzato anche il rigore del 2-1, alimentando le discussioni sulle possibilità di conquistare il Pallone d'Oro proprio alla vigilia della cerimonia.

FC Bayern München - Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27, fase a girone unico, 3ª giornata

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Harry Kane, del FC Bayern München, segna su calcio di rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita della 3ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata il 21 ottobre 2026 alla Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

L'attaccante ha spiegato al Guardian che comprende le ragioni della scelta di mantenere segreto il nome del vincitore fino alla premiazione, essendo la suspense un'attrazione per l'attenzione del pubblico, incoraggiando anche gli altri protagonisti del calcio mondiale a partecipare all'evento: "Dal mio punto di vista preferirei saperlo prima, così da non aspettare tutta la serata. Cerco di non pensarci, ma ovviamente è difficile non farlo".

L'obiettivo, come spiegato da lui stesso, è provare a vivere la serata senza lasciarsi sopraffare dalla tensione. Il 26 ottobre si conoscerà il nome del vincitore: fino ad allora, per Kane e la sua famiglia, non resta che aspettare.