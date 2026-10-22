L'inglese aspetta il verdetto del 26 ottobre, cercando di tenere a bada le aspettative.
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L'attesa per il Pallone d'Oro si fa sentire anche fuori dal campo. Il centravanti del Bayer Monaco e capitano della nazionale inglese, Harry Kane, è tra i principali candidati alla conquista del premio individuale più ambito del calcio mondiale dopo una stagione incredibile da 73 gol tra club e nazionale. L'inglese, in attesa della cerimonia del 26 ottobre al London Palladium, racconta al Guardian le difficoltà legate all'incertezza sul risultato, una situazione che coinvolge anche i suoi familiari.
Lo stress della famiglia Kane e la riservatezza degli organizzatoriAl The Guardian, il numero nove inglese ha ammesso che conoscere in anticipo il nome del vincitore permetterebbe a lui e alla sua famiglia di affrontare con maggiore serenità i giorni che precedono la premiazione: "Penso che mia moglie e la mia famiglia preferirebbero saperlo: è molto stressante per tutti", spiegando come le continue domande e le indiscrezioni contribuiscono ad alimentare la tensione.
A sostenere le ambizioni del capitano inglese sono soprattutto i numeri. Nella scorsa stagione, Kane ha realizzato con il Bayern Monaco 61 gol in tutte le competizioni e altri 12 con la nazionale inglese, di cui 6 al Mondiale. Un totale di 73 gol tra club e selezione che lo proiettano in prima fila nella corsa al premio e un rendimento che rafforza la sua candidatura tra i migliori giocatori del panorama internazionale.
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L'attaccante ha spiegato al Guardian che comprende le ragioni della scelta di mantenere segreto il nome del vincitore fino alla premiazione, essendo la suspense un'attrazione per l'attenzione del pubblico, incoraggiando anche gli altri protagonisti del calcio mondiale a partecipare all'evento: "Dal mio punto di vista preferirei saperlo prima, così da non aspettare tutta la serata. Cerco di non pensarci, ma ovviamente è difficile non farlo".
L'obiettivo, come spiegato da lui stesso, è provare a vivere la serata senza lasciarsi sopraffare dalla tensione. Il 26 ottobre si conoscerà il nome del vincitore: fino ad allora, per Kane e la sua famiglia, non resta che aspettare.
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