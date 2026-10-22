Non è solo una questione di punti o di scontro diretto: a Parigi il problema, questa settimana, è la sicurezza. La sfida di Ligue 1 tra PSG e Lione, valida per l’ottava giornata e in programma domenica 25 ottobre alle 20:45 al Parco dei Principi, rischia il rinvio per una decisione della prefettura. La coincidenza di diversi eventi, mista alle tensioni che stanno riguardando la capitale francese, sta costringendo inevitabilmente le forze dell'ordine a fare delle valutazioni.

I disordini di Parigi

Dopo la vittoria per 4-2 sul Barcellona in Champions League, ilpotrebbe dover attendere prima di tornare in campo nel proprio stadio.

Il nodo è la disponibilità delle forze dell’ordine: nello stesso fine settimana sono previste nuove manifestazioni in città, mentre allo Stade de France è in programma una partita di regular season della NFL, evento che richiede anch’esso un ampio dispiegamento di agenti. Il precedente recente pesa sulla decisione: sabato 17 ottobre la capitale francese era già stata teatro di episodi di violenza e saccheggi, a margine di una manifestazione contro il caro vita.

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PSG, c'è anche il tema Pallone d'Oro sul tavolo

Se il rinvio venisse confermato, resterebbe da capire quando recuperare la gara. La scelta non è banale, perché potrebbe intrecciarsi con la cerimonia di premiazione del, in programma lunedì 26 ottobre a. Un precedente simile si era già verificato lo scorso anno, quando il rinvio di un giorno della sfida trae Manchester United aveva creato un problema per i parigini, sovrapponendosi proprio alla cerimonia e impedendo a diversi giocatori di prendere parte all’incoronazione di

PARIGI, FRANCIA - 27 SETTEMBRE: Ousmane Dembélé #10 del Paris Saint-Germain esibisce il suo Pallone d'Oro prima del match di Ligue 1 McDonald's tra Paris Saint-Germain e AJ Auxerre al Parco dei Principi il 27 settembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Nel caso di un nuovo rinvio a ridosso dell’evento londinese, gli unici giocatori del PSG certi di poter viaggiare verso la capitale inglese sarebbero Ousmane Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes, attualmente infortunati e comunque indisponibili per la gara contro il Lione. Per tutti gli altri, coinvolti nella partita, tutto dipenderà da quando verrà fissata la nuova data. PSG-Lione però non è un caso isolato: la partita tra Tolosa e Troyes, inizialmente in programma sabato alle 17:15, è stata spostata a domenica per le manifestazioni previste. La Lega francese ha inoltre annunciato che anche il match di Ligue 2 tra Montpellier e Red Star è stato riprogrammato per lunedì 26 ottobre.