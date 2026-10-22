Roma, Napoli, Como e Inter firmano un en plein che mancava dal 2018: l'Italia sale al quinto posto del ranking UEFA e accorcia le distanze dalla Spagna
Roma-Slovan Bratislava, scontri tra la polizia e i tifosi slovacchi all'Olimpico
Dopo la precedente giornata europea da dimenticare, il calcio italiano ritrova il sorriso con quattro successi in altrettante partite di Champions League. Un risultato che restituisce fiducia alle squadre di Serie A e riaccende la corsa al posto extra nella massima competizione europea.
4 su 4 in Champions: il riscatto italianoLa risposta delle italiane arriva dopo il pesante bilancio del turno precedente, chiuso con quattro sconfitte su quattro, ma Roma, Napoli, Como e Inter hanno ora ribaltato la tendenza, firmando un 'en plein' che mancava addirittura dal 2018. Il poker, tuttavia, non rappresenta soltanto un segnale positivo per il cammino nella 'League Phase', ma porta punti preziosi anche nella graduatoria UEFA per le nazioni, nella quale ogni risultato ottenuto nelle coppe europee contribuisce al coefficiente stagionale, rendendo fondamentali anche le prestazioni delle squadre impegnate in Europa League e Conference League, dove a rappresentare l'Italia ci sono invece Juventus, Milan e Atalanta.
Le quattro formazioni italiane hanno saputo sfruttare l'occasione per rilanciare le rispettive ambizioni continentali: Roma e Napoli hanno aperto la strada, prima che Como e Inter completassero il percorso perfetto, restituendo slancio alla Serie A e al calcio italiano: i giallorossi di Gasperini e i lombardi di Fabregas hanno spazzato via Bratislava e Manchester United con due prestazioni dominanti, mentre con maggiore fatica e impegno sono riusciti comunque a strappare i tre punti anche Napoli e Inter, rispettivamente contro Bodo Glimt e Shakhtar Donestk.
Ranking UEFA: l'Italia sale al quinto posto e insidia la SpagnaOltre al motivo d'orgoglio che rappresenta vedere le italiane tenere alta la bandiera anche in Europa, il dato più interessante riguarda la graduatoria stagionale aggiornata dopo il terzo turno di Champions. Secondo quanto riportato dai principali media locali, l'Italia sale infatti al quinto posto con 6,357 punti, riducendo il distacco con la Spagna, seconda a quota 6,750, mentre davanti a tutti resta indisturbata l'Inghilterra, prima con 7,388. Seguono Germania, a 6,714, e Turchia, a 6,500, entrambe davanti l'Italia. La corsa, quindi, resta ampiamente aperta: tra secondo e quinto posto ci sono appena 0,393 punti di differenza tra Italia e Spagna.
Il meccanismo UEFA è importante perchè premia le due federazioni con il miglior coefficiente stagionale, assegnando loro un posto aggiuntivo nella Champions League successiva. Per l'Italia, centrare una delle prime due posizioni significherebbe portare cinque squadre di Serie A alla Champions della stagione 2027/28, anziché quattro. La strada resta lunga, ma le prossime giornate europee potrebbero modificare sensibilmente gli equilibri, o direttamente stravolgerli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA