Dopo la precedente giornata europea da dimenticare, il calcio italiano ritrova il sorriso con quattro successi in altrettante partite di Champions League. Un risultato che restituisce fiducia alle squadre di Serie A e riaccende la corsa al posto extra nella massima competizione europea.

4 su 4 in Champions: il riscatto italiano

La risposta delle italiane arriva dopo il pesante bilancio del turno precedente, chiuso con quattro sconfitte su quattro, mahanno ora ribaltato la tendenza, firmando un 'che mancava addirittura dal. Il poker, tuttavia, non rappresenta soltanto un segnale positivo per il cammino nella 'League Phase', ma portaanche nellaper le nazioni, nella quale ogni risultato ottenuto nelle coppe europee contribuisce al coefficiente stagionale, rendendo fondamentali anche le prestazioni delle squadre impegnate in, dove a rappresentare l'Italia ci sono invece

Le quattro formazioni italiane hanno saputo sfruttare l'occasione per rilanciare le rispettive ambizioni continentali: Roma e Napoli hanno aperto la strada, prima che Como e Inter completassero il percorso perfetto, restituendo slancio alla Serie A e al calcio italiano: i giallorossi di Gasperini e i lombardi di Fabregas hanno spazzato via Bratislava e Manchester United con due prestazioni dominanti, mentre con maggiore fatica e impegno sono riusciti comunque a strappare i tre punti anche Napoli e Inter, rispettivamente contro Bodo Glimt e Shakhtar Donestk.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Tasos Douvikas di Como 1907 celebra il secondo gol della sua squadra con i compagni di squadra durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 tra Como 1907 e Manchester United allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Ranking UEFA: l'Italia sale al quinto posto e insidia la Spagna

Oltre al motivo d'orgoglio che rappresenta vedere le italiane tenere alta la bandiera anche in Europa, il dato più interessante riguarda laaggiornata dopo il terzo turno di Champions. Secondo quanto riportato dai principali media locali,sale infatti al quinto posto con, riducendo il distacco con la, seconda a quota, mentre davanti a tutti resta indisturbata, prima con. Seguono, a 6,714, e, a 6,500, entrambe davanti l'Italia. La corsa, quindi, resta ampiamente aperta: tra secondo e quinto posto ci sono appena 0,393 punti ditra Italia e Spagna.

Il meccanismo UEFA è importante perchè premia le due federazioni con il miglior coefficiente stagionale, assegnando loro un posto aggiuntivo nella Champions League successiva. Per l'Italia, centrare una delle prime due posizioni significherebbe portare cinque squadre di Serie A alla Champions della stagione 2027/28, anziché quattro. La strada resta lunga, ma le prossime giornate europee potrebbero modificare sensibilmente gli equilibri, o direttamente stravolgerli.