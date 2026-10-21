Il Liverpool sta trovando il suo nuovo ritmo con Iraola. La squadra inglese ha cambiato tecnico a fine stagione e ha deciso di puntare sull'allenatore spagnolo, reduce da un grande triennio con il Bournemouth. I Reds avevano deciso di separarsi da Arne Slot dopo una brutta e deludente seconda stagione del tecnico olandese, vincitore della Premier League solamente l'anno precedente. Gli alibi per Slot c'erano: la necessità di amalgamare i tanti ed esosi nuovi acquisti, gli innumerevoli infortuni, giocatori a fine ciclo...

Infatti, Momo Salah, nonostante le 12 reti e i 10 assist stagionali, ha dimostrato di essere arrivato al crepuscolo della sua immensa carriera. Così, il club ha dovuto fare i conti in estate con l'addio definitivo di uno dei giocatori più importanti della storia del club. In estate si è così deciso di puntare su Bradley Barcola e Victor Munoz, pur tenendo conto che in rosa c'erano Federico Chiesa (più un fantasma che una presenza vera e propria) e soprattutto il classe 2008 Rio Ngumoha.

Ngumoha è un nuovo recordman del club

La giovane ala destra dei Reds, cresciuta nel vivaio del, ha avuto il suo esordio con Arne Slot. Il tecnico olandese lo ha fatto giocare in FA Cup nel gennaio, salvo inserirlo in prima squadra con regolarità nella stagione successiva. Così, Rio registra 31 presenze stagionali nel 2025-26, condite dae 1 assist. L'inglese diventa velocemente un beniamino dei tifosi, nonostante lo spazio per lui sia ancora piuttosto ristretto.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: Tani Oluwaseyi del Villarreal CF effettua un cross sotto la pressione di Rio Ngumoha del Liverpool FC, durante la terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool FC e Villarreal CF, disputata ad Anfield il 20 ottobre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Tuttavia, le cose potrebbero rapidamente evolversi dopo la serata di ieri. Nel match di Champions League contro il Villarreal, Rio Ngumoha è stato fondamentale per i 3 punti conquistati dai Reds. Il 4-3 finale è stato deciso in parte dall'ala destra, capace di servire ben 2 assist per le reti di Araujo al 47' e di Mac Allister al 62'. Con questo score, il 2008 è stato premiato come MVP della partita dalla Champions League. Inoltre, grazie alla doppietta di passaggi decisivi, Ngumoha è diventato il più giovane assist-man (18 anni e 52 giorni) nella storia del club in ambito europeo, oltre che l'unico adolescente insieme a Lamine Yamal ad aver registrato questi numeri in una singola partita di Champions League.