L'avventura inglese di Ronald Araújo si sta rivelando una delle sorprese più grandi di questa prima fase di stagione. Approdato ad Anfield in prestito, il difensore uruguaiano ha impiegato appena undici partite per conquistare la tifoseria del Liverpool e stravolgere i piani tattici di Andoni Iraola. Acquistato originariamente per blindare il centro della difesa, l'ex Barcellona è stato reinventato come terzino destro, posizione in cui sta mettendo in mostra un rendimento offensivo inaspettato per un calciatore con le sue caratteristiche tecniche e tattiche.

L'addio di Araujo al Barcellona

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L'impatto con la maglia del Liverpool

La decisione di lasciare laper approdare inè maturata al termine di una stagione travagliata con la maglia blaugrana. A confermarlo è stato lo stesso Araujo, che ha spiegato i motivi del trasferimento ai microfoni di El Larguero (in onda su Cadena SER) direttamente dalla zona mista di: "Avevo assolutamente bisogno di questo cambiamento. Ne ero assolutamente certo", ha ammesso il giocatore, spiegando come ilabbia rappresentato uno spartiacque per il suo futuro. Il passaggio inè avvenuto senza frizioni con la dirigenza blaugrana, come ha tenuto a precisare: "Quando la stagione è finita è stata una decisione che ho preso con molta chiarezza. Ho parlato con la società, con Deco, con l'allenatore Hansi Flick, e mi hanno reso tutto molto semplice. Mi hanno aiutato molto". Alla base della scelta c'era la ferma volontà di ritrovare centralità sul campo: ", ovvero giocare, sentirmi importante e mostrare il mio calcio".Il nuovo terzino destro delsi è reso protagonista fin da subito in, inaugurando il suo percorso europeo con un assist di tacco nella vittoria contro. Il feeling con la fase offensiva si è poi concretizzato nelle successive due giornate: siglando il suo primo gol ufficiale con i Reds nella sfida vinta con il LASK, per poi ripetersi ad Anfield contro il Villarreal. Un momento d'oro che il difensore ha celebrato anche sui propri social con la frase "Non mollare mai", a testimoniare una fiducia pienamente ritrovata.