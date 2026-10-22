Niente scuse, nessun alibi: José Mourinho ha scelto la strada opposta e ha trasformato il post-partita in una lamentela sul calendario. Il Real Madrid batte il Lipsia per 4-1 al Santiago Bernabéu, nella terza giornata di Champions League, ma il tecnico portoghese ha deciso di spostare subito l’attenzione sul prossimo impegno: il Clasico di domenica contro il Barcellona, e su un dettaglio di programmazione che, a suo dire, penalizza la squadra.

Inizia la settimana del Clasico

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Mourinho sul momento del Real Madrid

L’allenatore portoghese ha fatto notare una differenza di calendario rispetto ai, che martedì hanno giocato a Parigi, un giorno prima della gara dei blancos. A Movistar+ ha dichiarato: “Nel Clasico non c’è spazio per la presunzione; è solo un’altra partita di campionato. Ma dire che è come una partita qualsiasi è una bugia, completamente fuori dalla realtà., ma ce la faremo”.Nel bilancio più generale sulla squadra,non si è nascosto dietro il risultato. Sul livello attuale del gruppo, ha risposto: “Niente è esattamente come lo vorrei. Ci sono cose che stiamo facendo meglio oggi rispetto a prima. Stiamo migliorando. Dopo il gol subito, è un gol che non mi piace. Così come un attaccante ama segnare, un portiere ama tornare a casa con la porta vuota. E il gol di oggi è stato segnato da una squadra che sapeva già di aver vinto la partita, e questo non mi piace”.

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid interagisce con José Mourinho, allenatore del Real Madrid, al momento della sua sostituzione durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata allo stadio Santiago Bernabéu l’8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Lo Special One si è poi esposto sulla situazione di classifica in Champions League, senza perdere l'occasione per un altro attacco: "La mia conclusione è che abbiamo 9 punti, siamo molto vicini ai playoff, ma siamo lontani dai 20 punti che potrebbero servire per qualificarci direttamente. Dobbiamo continuare così. La prossima sfida è Atene, una situazione difficile, perché due giorni dopo giochiamo a Valencia . È qualcosa a cui pensare, ma ce la faremo. Ora abbiamo domenica".