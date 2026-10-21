Il Barcellona ha subito il primo stop della sua breve annata. La squadra catalana non aveva ancora perso in questo inizio di stagione, registrando numeri da record. Fino al match contro il PSG, il Barça aveva collezionato 11 vittorie in 11 partite, segnando ben 48 reti e subendone 11. In Liga, il Barcellona è semplicemente infermabile, ma il primo vero banco di prova arriverà nel weekend con la partita più attesa di questo inizio di stagione: il Clasico.

🔴🔵🍿 Paris Saint-Germain make it four against Barcelona!



First defeat of the season for Barça, another top PSG performance.



Who’s been your MOTM? pic.twitter.com/RfzXsaKX9a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2026

Il Barcellona fatica ancora nella fase difensiva

I catalani arrivano al match consapevoli dei propri punti di forza e soprattutto dei propri punti deboli, esplicitati nella serata di ieri. Il match giocato nell'ultimo turno dinon era semplice: davanti si trovava la corazzata bi-campione d'Europa e la difesa ha subito alcuni rimaneggiamenti per alcune assenze. La partita è così terminata in favore dei parigini, che hanno vinto in una maniera importante, dimostrando quanto lavoro abbia ancora da fare la squadra di Flick.PSG-Barcellona ha evidenziato ancora una volta le lacune difensive della squadra dell'ex CT tedesco. Mentre nel campionato spagnolo è sempre bastato segnare una rete in più degli altri, in ambito europeo questa tendenza eccessiva al rischio hafortemente il Barça. Non sono state dimenticate le uscite rocambolesche controin semifinale nel 2024-25 e contro l'Atletico Madrid nella stagione passata. Tuttavia, la squadra è in crescita anche in questo aspetto del gioco: ieri hanno pesato le assenze died Eric Garcia, oltre al fatto di essersi confrontati con la miglior squadra d'Europa.

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Joao Neves del Paris Saint-Germain contrastato da Joan Garcia dell'FC Barcelona durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona, ​​disputata al Parco dei Principi il 20 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Eppure, le statistiche non sono certo dalla parte di Hansi Flick. Il Barcellona guidato dall'ex CT della Germania non riesce a chiudere una partita con un clean sheet da ben 18 gare. Inoltre, pesa anche il fatto che sia la settima gara in cui i catalani subiscono 3 o più reti in una sfida (Benfica, Borussia Dortmund, Club Brugge, Chelsea e Inter x2).