Una vittoria in campo, ma anche una precauzione insolita lontano dal rettangolo di gioco. Il Borussia Dortmund, dopo aver battuto il Sabah FK per 2-1 a Baku, in Azerbaigian, avrebbe rinunciato alle consuete docce negli spogliatoi dello stadio. Al termine della partita, i calciatori del BVB sono saliti direttamente sul pullman, ancora sudati dopo l’impegno, per raggiungere il proprio hotel e lavarsi una volta rientrati in albergo.

Doccia in albergo per il Borussia Dortmund, ecco spiegato il motivo

🚿 LES JOUEURS DE DORTMUND ONT REFUSÉ DE SE DOUCHER DANS LE STADE À BAKOU 😭



Après leur victoire 2-1 contre Sabah FK, les joueurs du BVB sont montés dans le bus en sueur, sans passer par les douches du stade.



Selon BILD, le club voulait éviter tout risque lié à la présence… pic.twitter.com/IDJflycN6N — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) October 21, 2026

A riferire l’episodio è, secondo cui il club tedesco avrebbe voluto evitare qualsiasi possibile rischio connesso alla presenza di legionelle nelle condutture idriche dello stadio. Si tratterebbe, dunque, di una misura precauzionale visto che ufficialità sul caso non ci sono state. Ma per evitare spiacevoli sorprese, il club tedesco ha chiesto un "sacrificio" ai propri calciatori.La legionella è un batterio, come può accadere durante una doccia. La prudenza avrebbe quindi spinto la società a evitare l’utilizzo delle docce dello stadio, preferendo attendere il rientro in hotel per consentire ai giocatori di lavarsi e recuperare dopo la gara in condizioni ritenute più sicure.

DORTMUND, GERMANIA - 14 MARZO: Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund è visto durante la partita della Bundesliga tra Borussia Dortmund e FC Augsburg al Signal Iduna Park il 14 marzo 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Fabio Deinert/Getty Images)

Sul campo, intanto, il Dortmund è riuscito a conquistare una vittoria per 2-1 contro il Sabah FK. Il risultato ha permesso alla squadra tedesca di lasciare Baku con un successo, nonostante le circostanze particolari che hanno accompagnato il post-partita. La scelta del Borussia Dortmund ha però acceso i riflettori sulle condizioni degli impianti dello stadio di Baku. Il possibile rischio legato alla legionella avrebbe spinto il club a privilegiare la prudenza, evitando ai calciatori un’esposizione potenziale al batterio. Una decisione insolita nel calcio professionistico, riportata dal quotidiano tedesco BILD, che resta però da distinguere da un’eventuale contaminazione accertata: al momento, infatti, non risultano conferme ufficiali sulla presenza di legionella nelle tubature dell’impianto.

Le parole di Kovac e della dirigenza tedesca

A chiarire l’accaduto è stato Niko Kovac. Il tecnico ha raccontato che la decisione non è nata da un inconveniente verificatosi durante la gara, ma da una raccomandazione ricevuta in precedenza: "Ci era stato indicato di rimandare la doccia al ritorno in albergo. Avevamo seguito lo stesso suggerimento anche dopo l’allenamento e, una volta terminata la partita, non c’era motivo di comportarci diversamente. Per questo siamo ripartiti senza trattenerci allo stadio".

Nils-Ole Book, direttore sportivo del Borussia, ha fatto riferimento alle condizioni offerte dalla struttura alberghiera, ritenute preferibili rispetto a quelle presenti nello stadio: "Abbiamo pensato che fosse più pratico permettere ai calciatori di lavarsi una volta tornati in hotel. Lì avrebbero trovato un ambiente più confortevole e abbiamo quindi organizzato il trasferimento in modo da ridurre l’attesa".