Tra i protagonisti del terzo scudetto del Napoli, alle annate con Empoli e Roma, il difensore cerca un'ultima avventura in Portogallo
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Mario Rui torna in Portogallo. A 35 anni, l’ex terzino sinistro del Napoli si prepara a ripartire dal Belenenses, società impegnata nella terza divisione del campionato portoghese. Una nuova tappa per il difensore, che dopo aver lasciato il proprio Paese nel 2011 per trasferirsi in Italia, sceglie di rientrare a casa e aprire un nuovo capitolo della sua carriera.
Mario Rui riparte a 35 anni, ma sceglie casa suaIl percorso italiano di Mario Rui è stato legato soprattutto alla Serie A. Dopo le prime esperienze nel nostro campionato, il portoghese ha vestito le maglie di Empoli e Roma, prima di approdare al Napoli, dove ha vissuto gli anni più significativi della propria carriera. Con la maglia azzurra è diventato per diverse stagioni un riferimento sulla fascia sinistra, mettendo a disposizione della squadra esperienza, qualità tecnica e continuità.
Anche con la nazionale portoghese Mario Rui ha raccolto soddisfazioni. Nel corso della sua carriera ha collezionato complessivamente 63 presenze con le diverse selezioni nazionali, di cui 12 con la squadra maggiore. Inoltre, ha fatto parte della rosa del Portogallo che ha conquistato la Nations League nell’edizione 2018/19.
Il breve comunicato del club e l'ultimo atto di una carriera piena di ricordiA ufficializzare il nuovo capitolo è stato lo stesso Belenenses attraverso i propri canali social, con un messaggio che sottolinea le qualità del giocatore: "Qualità, esperienza e ambizione arrivano ora al Belenenses per un nuovo capitolo con la Croce di Cristo sul petto!".
Per Mario Rui si apre così una nuova avventura, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della squadra e contribuire alle ambizioni del club portoghese. Dopo quindici anni in Italia e una carriera impreziosita da trofei importanti, il terzino è pronto a rimettersi in gioco nel campionato che lo ha visto muovere i primi passi.
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