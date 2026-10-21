Mario Rui torna in Portogallo. A 35 anni, l’ex terzino sinistro del Napoli si prepara a ripartire dal Belenenses, società impegnata nella terza divisione del campionato portoghese. Una nuova tappa per il difensore, che dopo aver lasciato il proprio Paese nel 2011 per trasferirsi in Italia, sceglie di rientrare a casa e aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Mario Rui riparte a 35 anni, ma sceglie casa sua

Campeão de Itália e vencedor da Liga das Nações por Portugal, Mário Rui é reforço do #Belenenses! 💙 pic.twitter.com/37VZTeiNwj — Os Belenenses (@CFosBelenenses) October 21, 2026

Il percorso italiano di Mario Rui è stato legato soprattutto alla Serie A. Dopo le prime esperienze nel nostro campionato,Con la maglia azzurra è diventato per diverse stagioni un riferimento sulla fascia sinistra, mettendo a disposizione della squadra esperienza, qualità tecnica e continuità.A Napoli ha contribuito alla conquista di due trofei importanti: lo Scudetto e la Coppa Italia. Un bilancio che gli ha permesso di entrare nel gruppo dei protagonisti di una delle fasi più significative della storia recente del club partenopeo. Il suo ritorno in Portogallo rappresenta dunque la fine di un lungo percorso italiano e l’inizio di una nuova sfida, in un contesto diverso rispetto a quello della massima serie.

Anche con la nazionale portoghese Mario Rui ha raccolto soddisfazioni. Nel corso della sua carriera ha collezionato complessivamente 63 presenze con le diverse selezioni nazionali, di cui 12 con la squadra maggiore. Inoltre, ha fatto parte della rosa del Portogallo che ha conquistato la Nations League nell’edizione 2018/19.

NAPOLI, ITALIA - FEBBRAIO 04: Mario Rui con la maglia del Napoli durante una sfida di campionato (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il breve comunicato del club e l'ultimo atto di una carriera piena di ricordi

A ufficializzare il nuovo capitolo è stato lo stesso Belenenses attraverso i propri canali social, con un messaggio che sottolinea le qualità del giocatore: "Qualità, esperienza e ambizione arrivano ora al Belenenses per un nuovo capitolo con la Croce di Cristo sul petto!".

Per Mario Rui si apre così una nuova avventura, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della squadra e contribuire alle ambizioni del club portoghese. Dopo quindici anni in Italia e una carriera impreziosita da trofei importanti, il terzino è pronto a rimettersi in gioco nel campionato che lo ha visto muovere i primi passi.