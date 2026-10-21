Una serata europea spettacolare da parte del Paris Saint-Germain, uscito trionfante dalla super sfida di Champions contro il Barcellona, si è rivelata 'rovinata' da un pesantissimo infortunio: Kvicha Kvaratskhelia ha infatti rimediato la rottura del legamento crociato.

Kvaratskhelia, ufficiale la rottura del crociato contro

Il PSG ha rilasciato ilufficiale dei tre giocatori rimasti acciaccati durante la gara di Champions League contro il Barcellona, ma la notizia più pesante che i parigini potevano ricevere riguarda certamente: l'attaccante georgiano, protagonista di una torsione innaturale del ginocchio in seguito ad un contrasto, ha riportato laanteriore del ginocchio destro, e dovrà sottoporsi ad. Si tratta di un infortunio serio, che terrà l'ex Napoli lontano dal terreno di gioco per tutto il

Le sensazioni erano sembrate negative fin da subito, con l'attaccante che è stato scortato fuori dal campo con l'aiuto dello staff sanitario del club francese, facendo presagire un infortunio serio. Nella mattinata, il quotidiano francese L'Equipe aveva dedotto che potesse trattarsi concretamente della rottura del crociato, e alla fine il bollettino medico ufficiale ha definito con precisione questa ipotesi, sancendo una forte tegola per il PSG e per Luis Enrique, che dovranno fare a meno del proprio numero 7 per tutta l'annata sportiva.

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain riceve cure mediche dopo aver subito un infortunio durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD3 tra Paris Saint-Germain e FC Barcelona al Parc des Princes il 20 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

PSG, problemi muscolari anche per Marquinhos e Dembele

Il bollettino medico segnala anche altre due assenze, sia perche per, i quali hanno entrambi riportato unaalla coscia, fermandosi per qualche settimana. Il comunicato non ha però specificato il grado delle due lesioni, né indicato una data precisa per il rientro: per entrambi, dunque, sarà necessario attendere ulterioridallo staff sanitario. Ilaveva conquistato una prestigiosaper 4-2 al Parco dei Principi contro il Barcellona, in Champions League, ma la serata passa ora certamente in, dopo il gravissimo stop per Kvaratskhelia e i problemi muscolari per due leader come Marquinhos e Dembele.