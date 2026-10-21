Tegola enorme per il PSG, che perde Kvaratskhelia per tutta la stagione: il georgiano, infortunato contro il Barcellona, ha rimediato la rottura del crociato
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Una serata europea spettacolare da parte del Paris Saint-Germain, uscito trionfante dalla super sfida di Champions contro il Barcellona, si è rivelata 'rovinata' da un pesantissimo infortunio: Kvicha Kvaratskhelia ha infatti rimediato la rottura del legamento crociato.
Kvaratskhelia, ufficiale la rottura del crociato controIl PSG ha rilasciato il bollettino medico ufficiale dei tre giocatori rimasti acciaccati durante la gara di Champions League contro il Barcellona, ma la notizia più pesante che i parigini potevano ricevere riguarda certamente Kvicha Kvaratskhelia: l'attaccante georgiano, protagonista di una torsione innaturale del ginocchio in seguito ad un contrasto, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Si tratta di un infortunio serio, che terrà l'ex Napoli lontano dal terreno di gioco per tutto il resto della stagione.
Le sensazioni erano sembrate negative fin da subito, con l'attaccante che è stato scortato fuori dal campo con l'aiuto dello staff sanitario del club francese, facendo presagire un infortunio serio. Nella mattinata, il quotidiano francese L'Equipe aveva dedotto che potesse trattarsi concretamente della rottura del crociato, e alla fine il bollettino medico ufficiale ha definito con precisione questa ipotesi, sancendo una forte tegola per il PSG e per Luis Enrique, che dovranno fare a meno del proprio numero 7 per tutta l'annata sportiva.
PSG, problemi muscolari anche per Marquinhos e DembeleIl bollettino medico segnala anche altre due assenze, sia per Marquinhos che per Ousmane Dembele, i quali hanno entrambi riportato una lesione alla coscia, fermandosi per qualche settimana. Il comunicato non ha però specificato il grado delle due lesioni, né indicato una data precisa per il rientro: per entrambi, dunque, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti dallo staff sanitario. Il PSG aveva conquistato una prestigiosa vittoria per 4-2 al Parco dei Principi contro il Barcellona, in Champions League, ma la serata passa ora certamente in secondo piano, dopo il gravissimo stop per Kvaratskhelia e i problemi muscolari per due leader come Marquinhos e Dembele.
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