La Champions League prova a restituire il sorriso a Julian Alvarez. Dopo 174 giorni senza segnare con la maglia dell'Atletico Madrid, l'attaccante argentino ritrova il gol contro lo Stoccarda e mette fine a una lunga attesa. Un rete dal peso particolare, che arriva in una fase delicata della sua esperienza in biancorosso e destinata a rappresentare un possibile punto di svolta nel suo inizio di stagione.

Julian Alvarez, avvio di stagione tra difficoltà e segnali di crescita

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L'inizio della stagione 2026-2027 non è stato semplice per il centravanti argentino. Dopo un estate movimentata, segnata dalle indiscrezioni (e non solo) su un possibile trasferimento al Barcellona e dalla sua permanenza a Madrid,e con una tifoseria "nemica" che lo aveva sempre considerato uno dei riferimenti della squadra.Le prime uscite stagionali non avevano portato il risultato più atteso: il gol. Il numero di occasioni create e il contributo alla manovra non erano bastati ad interrompere la striscia negativa, alimentando la pressione attorno al suo rendimento. Il peso delle aspettative si è fatto sentire, ma nelle ultime uscite sono arrivati segnali incoraggianti.confermando di poter incidere anche nella costruzione di gioco. Un contributo importante, ma ancora incompleto per un attaccante del suo profilo, chiamato a fare la differenza soprattutto negli ultimi metri. Il gol contro lo Stoccarda rappresenta un passaggio significativo, perchè trasforma i progressi intravisti in un risultato concreto.

VfB Stoccarda - Atlético de Madrid - UEFA Champions League 2026/27, fase a girone unico, 3ª giornata

STOCCARDA, GERMANIA - 20 OTTOBRE: Julian Alvarez dell'Atlético Madrid festeggia con i compagni di squadra il primo gol della sua formazione durante la partita della 3ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra VfB Stoccarda e Atlético de Madrid, disputata alla Stuttgart Arena il 20 ottobre 2026 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Non è un caso che la rete sia arrivata proprio in Europa. La Champions League si è confermata il terreno ideale per l'Araña, protagonista di dieci gol nella scorsa competizione con l'Atletico Madrid. Un rendimento superiore perfino a quello fatto registrare in campionato, doveva aveva chiuso con otto reti.

Il digiuno si era aperto il 29 aprile 2026, quando Alvarez aveva realizzato su rigore il gol contro l'Arsenal nella semifinale d'andata della scorsa Champions League. Da allora la rete era diventata un obiettivo mancato, nonostante i tentativi ed i progressi delle ultime settimane. In Germania, però, l'Araña ha ritrovato il feeling con la porta proprio nella competizione che più di ogni altra ha esaltato le sue qualità.

Adesso la sfida sarà quella di dare continuità a questa prestazione. Il centravanti argentino dovrà trasformare la liberazione vissuta in Germania in un nuovo punto di partenza, ritrovando regolarità sotto porta e cercando di sbloccarsi anche nel campionato spagnolo, dove il gol manca dal 28 febbraio 2026.