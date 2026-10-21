L'argentino firma l'1-1 contro lo Stoccarda e interrompe il periodo di digiuno che durava dallo scorso aprile. Un gol liberatorio dopo un avvio di stagione complicato.
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La Champions League prova a restituire il sorriso a Julian Alvarez. Dopo 174 giorni senza segnare con la maglia dell'Atletico Madrid, l'attaccante argentino ritrova il gol contro lo Stoccarda e mette fine a una lunga attesa. Un rete dal peso particolare, che arriva in una fase delicata della sua esperienza in biancorosso e destinata a rappresentare un possibile punto di svolta nel suo inizio di stagione.
Julian Alvarez, avvio di stagione tra difficoltà e segnali di crescitaL'inizio della stagione 2026-2027 non è stato semplice per il centravanti argentino. Dopo un estate movimentata, segnata dalle indiscrezioni (e non solo) su un possibile trasferimento al Barcellona e dalla sua permanenza a Madrid, Julian Alvarez ha dovuto fare i conti con un contesto complicato e con una tifoseria "nemica" che lo aveva sempre considerato uno dei riferimenti della squadra.
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Non è un caso che la rete sia arrivata proprio in Europa. La Champions League si è confermata il terreno ideale per l'Araña, protagonista di dieci gol nella scorsa competizione con l'Atletico Madrid. Un rendimento superiore perfino a quello fatto registrare in campionato, doveva aveva chiuso con otto reti.
Il digiuno si era aperto il 29 aprile 2026, quando Alvarez aveva realizzato su rigore il gol contro l'Arsenal nella semifinale d'andata della scorsa Champions League. Da allora la rete era diventata un obiettivo mancato, nonostante i tentativi ed i progressi delle ultime settimane. In Germania, però, l'Araña ha ritrovato il feeling con la porta proprio nella competizione che più di ogni altra ha esaltato le sue qualità.
Adesso la sfida sarà quella di dare continuità a questa prestazione. Il centravanti argentino dovrà trasformare la liberazione vissuta in Germania in un nuovo punto di partenza, ritrovando regolarità sotto porta e cercando di sbloccarsi anche nel campionato spagnolo, dove il gol manca dal 28 febbraio 2026.
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