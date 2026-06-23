L'ennesimo capitolo della telenovela Julian Alvarez rischia di trasformarsi in uno scontro istituzionale tra Atletico Madrid e Barcellona. Nonostante gli impegni con l'Argentina ai Mondiali, subito dopo la vittoria contro l'Austria, l'attaccante dell'Albiceleste ha trovato anche il tempo di parlare del suo futuro all'Atletico Madrid, informando i media sulla richiesta di cessione a caccia di un misterioso "sogno da realizzare".

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Le parole di Julian Alvarez che aprono il caso

siamo giunti alla conclusione che la cosa migliore per tutti sia un mio trasferimento".

Intervistato ai microfoni di ESPN, dopo il match tra Argentina ha scosso il mondo del calcio europeo chiedendo pubblicamente la cessione: "Ho parlato con alcune persone all'

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid segna il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Arsenal FC allo stadio Metropolitano il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Continuando, il talento ex Manchester City ha spiegato: "Non posso nascondermi, né posso fingere di non voler essere chiaro; cerco di essere onesto. Ho parlato con persone dell'Atlético e penso che la cosa migliore per tutti i soggetti coinvolti sia che io me ne vada". Prima di chiudere con un misterioso: "Voglio realizzare il mio sogno".

Atletico Madrid furioso col Barcellona

Jeremy Doku will rejoin #Belgium squad in Seattle Tuesday night US Pacific time after flying to London to attend the birth of his son, Praise.



So after all the ridiculous criticism the #MCFC winger received from some commentators he won’t miss a game after all - not that he… — James Ducker (@TelegraphDucker) June 22, 2026

Gli umori in casa, già indispettiti dopo i primi rumors (prima offerta da 100 milioni dele successivo affondo delcol famoso colpo da 150 milioni), non sono dei migliori. Anzi, dopo le parole di, il quotidiano spagnolo la Marca, riporta che i colchoneros sarebbero furiosi con ilper le perfide strategie di mercato blaugrana e stanno valutando la possibilità di esporre denuncia al calciatore e al suo entourage, a seguito delle dichiarazioni (chiaramente studiate a tavolino) di

Inoltre, sempre secondo la stampa spagnola, se il Barcellona dovesse continuare su questa strada, il club madrileno avrebbe già la risposta pronta: pagare la clausola rescissoria dell'attaccante argentino. Insomma, tra Atletico e Barça la rivalità, oltre che sul campo, sembra esser esplosa anche sulle scrivanie delle dirigenze e, soltanto la fine della telenovela Julian Alvarez, offrirà un accesissimo atto finale.

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