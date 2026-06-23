Si infiamma il calciomercato, Julian Alvarez chiede pubblicamente la cessione e l'Atletico Madrid punta il dito sul Barcellona
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L'ennesimo capitolo della telenovela Julian Alvarez rischia di trasformarsi in uno scontro istituzionale tra Atletico Madrid e Barcellona. Nonostante gli impegni con l'Argentina ai Mondiali, subito dopo la vittoria contro l'Austria, l'attaccante dell'Albiceleste ha trovato anche il tempo di parlare del suo futuro all'Atletico Madrid, informando i media sulla richiesta di cessione a caccia di un misterioso "sogno da realizzare".
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Le parole di Julian Alvarez che aprono il casoIntervistato ai microfoni di ESPN, dopo il match tra Argentina e Austria, Julian Alvarez ha scosso il mondo del calcio europeo chiedendo pubblicamente la cessione: "Ho parlato con alcune persone all'Atletico Madrid e siamo giunti alla conclusione che la cosa migliore per tutti sia un mio trasferimento".
Continuando, il talento ex Manchester City ha spiegato: "Non posso nascondermi, né posso fingere di non voler essere chiaro; cerco di essere onesto. Ho parlato con persone dell'Atlético e penso che la cosa migliore per tutti i soggetti coinvolti sia che io me ne vada". Prima di chiudere con un misterioso: "Voglio realizzare il mio sogno".
Atletico Madrid furioso col BarcellonaGli umori in casa Atletico, già indispettiti dopo i primi rumors (prima offerta da 100 milioni del Barcellona e successivo affondo del Real Madrid col famoso colpo da 150 milioni), non sono dei migliori. Anzi, dopo le parole di Julian Alvarez, il quotidiano spagnolo la Marca, riporta che i colchoneros sarebbero furiosi con il Barça per le perfide strategie di mercato blaugrana e stanno valutando la possibilità di esporre denuncia al calciatore e al suo entourage, a seguito delle dichiarazioni (chiaramente studiate a tavolino) di Julian Alvarez.
Jeremy Doku will rejoin #Belgium squad in Seattle Tuesday night US Pacific time after flying to London to attend the birth of his son, Praise.— James Ducker (@TelegraphDucker) June 22, 2026
So after all the ridiculous criticism the #MCFC winger received from some commentators he won’t miss a game after all - not that he…
Inoltre, sempre secondo la stampa spagnola, se il Barcellona dovesse continuare su questa strada, il club madrileno avrebbe già la risposta pronta: pagare la clausola rescissoria dell'attaccante argentino. Insomma, tra Atletico e Barça la rivalità, oltre che sul campo, sembra esser esplosa anche sulle scrivanie delle dirigenze e, soltanto la fine della telenovela Julian Alvarez, offrirà un accesissimo atto finale.
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