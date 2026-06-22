La federazione iraniana ha diffuso un messaggio rivolto ai tifosi, ringraziando chi è rimasto vicino alla nazionale in un momento molto delicato
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Non solo calcio. Nel pieno del Mondiale 2026, la nazionale dell'Iran ha voluto dedicare un messaggio speciale ai propri tifosi e a tutte le persone che stanno seguendo il cammino della squadra. Attraverso una comunicazione diffusa dai canali ufficiali, la federazione iraniana ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto nelle ultime settimane, caratterizzate da un contesto particolarmente complesso anche al di fuori del terreno di gioco.
Il messaggio è stato accolto con grande partecipazione sui social, dove numerosi sostenitori hanno risposto manifestando vicinanza alla squadra. L'iniziativa ha mostrato ancora una volta come il calcio riesca spesso a trasformarsi in un punto di riferimento emotivo per milioni di persone, soprattutto nei momenti più difficili.
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Un ringraziamento rivolto ai tifosiLe parole diffuse dalla federazione iraniana hanno voluto mettere al centro il legame tra la nazionale e i suoi sostenitori. Nel messaggio è stato espresso apprezzamento per tutti coloro che continuano a seguire la squadra nonostante le difficoltà e le preoccupazioni che coinvolgono il Paese.
Il ringraziamento è stato rivolto sia ai tifosi presenti sugli spalti sia a quelli che stanno seguendo il Mondiale da casa. Un gesto semplice ma significativo, che ha rafforzato ulteriormente il senso di appartenenza attorno alla selezione asiatica. Il calcio, in questo caso, è diventato uno strumento per trasmettere vicinanza e riconoscenza a una comunità sparsa in diverse parti del mondo.
Il calcio oltre il risultatoL'iniziativa della nazionale iraniana dimostra come una competizione internazionale possa assumere significati che vanno oltre i risultati del campo. In un Mondiale che sta raccontando numerose storie dentro e fuori dagli stadi, il messaggio pubblicato dall'Iran ha attirato l'attenzione proprio per il suo valore umano. Al di là della classifica e delle ambizioni sportive, la squadra ha voluto sottolineare l'importanza del sostegno ricevuto dai propri tifosi.
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