Continua la battaglia che vede schierata la UEFA contro la FIFA. L'organo di governo del calcio europeo, infatti, negli ultimi giorni ha preso la decisione di boicottare le competizioni che la massima istituzione nel mondo del calcio organizzerà. Il tutto ha avuto inizio dalla notizia della possibile vendita di una percentuale del Mondiale da parte della FIFA a degli azionisti esterni tra cui figura anche una persona che appartiene alla famiglia di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.

La UEFA boicotterà le competizioni FIFA

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare la notizia che la FIFA stava pensando di vendere una percentuale dei Mondiali ad alcuni azionisti esterni. Tra l'altro, uno di questi è qualcuno che fa parte della famiglia di Trump. Saputa questa notizia, la stragrande maggioranza delle persone e delle organizzazioni appartenenti al mondo del calcio si sono dettea ciò. Tra chi ha voluto andare contro a questa decisione della federazione che ha come presidentefigura anche la UEFA. L'istituzione del calcio europeo, infatti, nei giorni scorsi ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale che leche la compongono boicotteranno le competizioni FIFA.

Zurigo, Svizzera - 30 luglio 2026: Vista generale dell'esterno della sede della FIFA. Una recente proposta del presidente Gianni Infantino di vendere quote delle competizioni ha scatenato critiche da parte di varie nazioni. (Foto di Robert Hradil/Getty Images)

Vedendo il comunicato dell'organo di governo del calcio europeo, la federazione del calcio mondiale ha deciso di fare un passo indietro sulla questione di vendere le quote della più importante competizione al mondo. Tuttavia, anche se la FIFA ha cambiato idea su questa tematica la UEFA ha voluto confermare la sua posizione che riguarda il boicottaggio delle competizioni che la federazione presieduta da Infantino organizzerà. L'istituzione europea ha ribadito ciò con un comunicato ufficiale e la notizia si sta diffondendo tra varie testate giornalistiche nazionali ed estera. In aggiunta, la federazione che ha come presidente Ceferin ha voluto ribadire anche la sua sfiducia nei confronti del presidente della FIFA.