Nonostante la decisione della FIFA di non vendere più quote del Mondiale, l'Europa ha deciso di voler mantenere la propria linea
Tutta l'emozione di Vinčić! L'arbitro si commuove per la designazione alla finale del Mondiale
Continua la battaglia che vede schierata la UEFA contro la FIFA. L'organo di governo del calcio europeo, infatti, negli ultimi giorni ha preso la decisione di boicottare le competizioni che la massima istituzione nel mondo del calcio organizzerà. Il tutto ha avuto inizio dalla notizia della possibile vendita di una percentuale del Mondiale da parte della FIFA a degli azionisti esterni tra cui figura anche una persona che appartiene alla famiglia di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.
La UEFA boicotterà le competizioni FIFANei giorni scorsi ha iniziato a circolare la notizia che la FIFA stava pensando di vendere una percentuale dei Mondiali ad alcuni azionisti esterni. Tra l'altro, uno di questi è qualcuno che fa parte della famiglia di Trump. Saputa questa notizia, la stragrande maggioranza delle persone e delle organizzazioni appartenenti al mondo del calcio si sono dette contrarie a ciò. Tra chi ha voluto andare contro a questa decisione della federazione che ha come presidente Gianni Infantino figura anche la UEFA. L'istituzione del calcio europeo, infatti, nei giorni scorsi ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale che le 55 federazioni calcistiche che la compongono boicotteranno le competizioni FIFA.
Vedendo il comunicato dell'organo di governo del calcio europeo, la federazione del calcio mondiale ha deciso di fare un passo indietro sulla questione di vendere le quote della più importante competizione al mondo. Tuttavia, anche se la FIFA ha cambiato idea su questa tematica la UEFA ha voluto confermare la sua posizione che riguarda il boicottaggio delle competizioni che la federazione presieduta da Infantino organizzerà. L'istituzione europea ha ribadito ciò con un comunicato ufficiale e la notizia si sta diffondendo tra varie testate giornalistiche nazionali ed estera. In aggiunta, la federazione che ha come presidente Ceferin ha voluto ribadire anche la sua sfiducia nei confronti del presidente della FIFA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA