Barcellona, Pedri on fire: super allenamento e tanti gol in vista del Racing

Il Barcellona prosegue la sua opera di restaurazione del Camp Nou. I Campioni di Spagna, come accaduto nel recente passato, si affideranno a titolo temporaneo al meno capiente Montjuic. Questa soluzione viene contemplata soltanto per la prima parte della prossima stagione, in attesa del ritorno alla capienza originaria del tempio blaugrana.

Barcellona, si torna al Montjuic: ancora lavori al Camp Nou

Nella settimana successiva al centesimo compleanno di San Siro , c'è un altro grande stadio europeo che torna ad essere sotto i riflettori. Il Camp Nou, potenzialmente loe terzo nel mondo, è tornato ad accogliere il Barcellona dal novembre 2025. I lavori di restaurazione dello stadio blaugrana sono stati avviati nel 2023, oramai tre anni fa, e continueranno nei prossimi mesi. Proprio per agevolare il termine della ristrutturazione dello stadio, il Barcellona abbandonerà nuovamente il Camp Nou.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Una vista generale all'interno dello stadio mentre entrambe le squadre si salutano prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander al Spotify Camp Nou il 16 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Di conseguenza, durante l'intera prima metà dell'annata sportiva 2027-2028 Lamine Yamal e compagni giocheranno i propri impegni casalinghi al Montjuic. Esso ha una capienza vicina a quella attuale del Camp Nou, vale a dire attorno ai 60.000 posti a sedere. Si attende che si completino la copertura dello stadio e il terzo anello. Una volta ultimati i lavori, il Barcellona potrà usufruire della spinta di 105.000 appassionati.

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Al di là di dove si giochi, però, la formazione allenata da Hansi Flick sembra comunque in grado di far male ai suoi avversari. Con unin versione superstar, autore di 12 gol in 7 partite di campionato, sembra tutto più semplice. I blaugrana comandano LaLiga a punteggio pieno, dati iraccolti su altrettanti disponibili, con un vantaggio di 5 lunghezze su Atletico e Betis e un +6 sul Real Madrid. In attesa della spinta al completo del Camp Nou, il Barça fa già paura.