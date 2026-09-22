Soltanto per la prima metà della prossima stagione, il Barcellona lascerà di nuovo il Camp Nou
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Il Barcellona prosegue la sua opera di restaurazione del Camp Nou. I Campioni di Spagna, come accaduto nel recente passato, si affideranno a titolo temporaneo al meno capiente Montjuic. Questa soluzione viene contemplata soltanto per la prima parte della prossima stagione, in attesa del ritorno alla capienza originaria del tempio blaugrana.
Barcellona, si torna al Montjuic: ancora lavori al Camp NouNella settimana successiva al centesimo compleanno di San Siro, c'è un altro grande stadio europeo che torna ad essere sotto i riflettori. Il Camp Nou, potenzialmente lo stadio più capiente d'Europa e terzo nel mondo, è tornato ad accogliere il Barcellona dal novembre 2025. I lavori di restaurazione dello stadio blaugrana sono stati avviati nel 2023, oramai tre anni fa, e continueranno nei prossimi mesi. Proprio per agevolare il termine della ristrutturazione dello stadio, il Barcellona abbandonerà nuovamente il Camp Nou.
Di conseguenza, durante l'intera prima metà dell'annata sportiva 2027-2028 Lamine Yamal e compagni giocheranno i propri impegni casalinghi al Montjuic. Esso ha una capienza vicina a quella attuale del Camp Nou, vale a dire attorno ai 60.000 posti a sedere. Si attende che si completino la copertura dello stadio e il terzo anello. Una volta ultimati i lavori, il Barcellona potrà usufruire della spinta di 105.000 appassionati.
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