Di Milano un vanto e monumento, San Siro compie oggi 100 anni. Tanti ne sono trascorsi dal primissimo affronto tra Inter e Milan, con la sfida che fu vinta dai nerazzurri per 6-3. Era il 19 settembre 1926 e veniva inaugurato un vero e proprio tempio dello sport che da quel momento avrebbe ospitato ben 4 finali di Coppa dei Campioni. Nel 2009, poi, è stato insignito del riconoscimento di stadio migliore del mondo dal Times.

San Siro, 100 anni di leggenda!

Il nome con cui lo si è unanimemente chiamato dalla sua fondazione per 55 anni si deve aldi Pavia, l'antica. San Siro si festeggia il 9 dicembre di ogni anno ed è, stando alle Sacre Scritture, colui che consentì a Gesù di compiere il miracolo della moltiplicazione di pani e pesci. Fu il primo agosto del 1925 che venne avviata la sua costruzione, mentre il 15 dicembre dell'anno successivo si poté considerare ultimato. L'originale capienza si attestava sui, di cui 26mila a sedere e 9mila in piedi.

MILANO, ITALIA - 21 SETTEMBRE: I giocatori dell'FC Internazionale e i giocatori dell'AC Milan posano per il derby contro il razzismo prima della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza il 21 settembre 2019 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Images)

Lo stadio, inizialmente, era soltanto la casa del Milan, salvo essere stato rilevato nel 1935 dal Comune di Milano. Il primissimo gol nel derby di cui sopra fu realizzato da un giocatore milanista: Santagostino. Non solo club, però. Da San Siro è passata anche la Nazionale italiana per ben 61 volte (33 successi, 14 pareggi e 12 ko). La prima in assoluto fu nel febbraio 1927 e agli azzurri si contrappose la Cecoslovacchia. L'immissione delle Curve a fine anni Trenta portò a un significativo aumento della capienza che toccò i 55.000 spettatori. Il secondo anello, ultimato nel 1955, lo rese per distacco lo stadio più capiente del Paese, sfondando gli 80.000 posti.

Gol memorabili, ma anche musica e boxe

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