La prima gara fu un derby vinto dall'Inter 6-3, l'ultima è sempre più vicina
Il Milan regna del derby con la grande festa di Modric e compagni a San Siro
Di Milano un vanto e monumento, San Siro compie oggi 100 anni. Tanti ne sono trascorsi dal primissimo affronto tra Inter e Milan, con la sfida che fu vinta dai nerazzurri per 6-3. Era il 19 settembre 1926 e veniva inaugurato un vero e proprio tempio dello sport che da quel momento avrebbe ospitato ben 4 finali di Coppa dei Campioni. Nel 2009, poi, è stato insignito del riconoscimento di stadio migliore del mondo dal Times.
San Siro, 100 anni di leggenda!Il nome con cui lo si è unanimemente chiamato dalla sua fondazione per 55 anni si deve al primo vescovo di Pavia, l'antica Ticinum. San Siro si festeggia il 9 dicembre di ogni anno ed è, stando alle Sacre Scritture, colui che consentì a Gesù di compiere il miracolo della moltiplicazione di pani e pesci. Fu il primo agosto del 1925 che venne avviata la sua costruzione, mentre il 15 dicembre dell'anno successivo si poté considerare ultimato. L'originale capienza si attestava sui 35.000 posti, di cui 26mila a sedere e 9mila in piedi.
Lo stadio, inizialmente, era soltanto la casa del Milan, salvo essere stato rilevato nel 1935 dal Comune di Milano. Il primissimo gol nel derby di cui sopra fu realizzato da un giocatore milanista: Santagostino. Non solo club, però. Da San Siro è passata anche la Nazionale italiana per ben 61 volte (33 successi, 14 pareggi e 12 ko). La prima in assoluto fu nel febbraio 1927 e agli azzurri si contrappose la Cecoslovacchia. L'immissione delle Curve a fine anni Trenta portò a un significativo aumento della capienza che toccò i 55.000 spettatori. Il secondo anello, ultimato nel 1955, lo rese per distacco lo stadio più capiente del Paese, sfondando gli 80.000 posti.
Gol memorabili, ma anche musica e boxeTra i gol che hanno cambiato la faccia e il suo ricordo citiamo quello dell'interista Matteoli, segnato appena a 11 secondi dal fischio d'inizio. Il più veloce di sempre. È di Mazzola, scomparso proprio oggi, il gol più rapido in un derby. Gli occorsero 13 secondi nell'1-1 del febbraio 1963. Un gol fantasma di Rivera nel derby portò alla nascita della moviola. Giuseppe Meazza è diventato il simbolo dello stadio che, a San Siro, ha affiancato il nome dello storico attaccante interista dal 1980. Il quale vi segnò 7 reti in appena 8 gare in Nazionale.
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