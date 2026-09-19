Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola. Nella notte, infatti, l'ex calciatore si è spento all'età di 83 anni. Nel corso della sua carriera agonistica ha indossato soltanto due maglie: con l'Inter, squadra di cui è stato capitano diventandone anche leggenda; e con la Nazionale Italiana, con la quale ha vinto il primo e storico Europeo nel 1968 e perso la finale del Mondiale in Messico due anni più tardi.

Morto Sandro Mazzola: aveva 83 anni

Classe, Sandro è nato a Torino quando suo padre, il leggendario, vestiva la maglia delche, in quegli anni, era la squadra più forte del campionato italiano. Tuttavia, sette anni più tardi suo padre è venuto a mancare insieme alla sua squadra a causa dell'incidente aereo passato alla storia come la strage di. Da sempre, quindi, Sandro è cresciuto col mito di suo padre dato che viene considerato ancor oggi uno dei numero 10 più forti del calcio italiano. In adolescenza, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile dell'Inter, dove ha avuto modo di avere come mentore una leggenda nerazzurra come

Il 10 giugno del 1961 ha avuto luogo la ripetizione di una partita di campionato, precedentemente sospesa, tra l'Inter e la Juventus. In segno di protesta, l'allora presidente nerazzurro Angelo Moratti ha chiesto a Herrera di scendere in campo con la Primavera e, quel giorno, un diciottenne Mazzola ha esordito con la maglia dell'Inter con tanto di gol segnato su calcio di rigore. Nel giro di poche stagioni, Herrera decide di schierarlo titolare fisso insieme al coetaneo Giacinto Facchetti. Dopo alcuni cambiamenti dell'allenatore, l'Inter ha iniziato ad ottenere ottimi risultati. Alla sua terza stagione in nerazzurro, Sandro ha vinto il primo titolo della sua carriera: lo Scudetto.

Sandro Mazzola dell'Inter in azione durante la partita di Coppa dei Campioni tra Inter e Dinamo Bucarest allo Stadio San Siro di Milano, Italia, l'11 novembre 1964.

La Grande Inter, la Nazionale ed il ritiro

La metà degli anni '60 ha segnato l'era della Grande Inter. In quel periodo, la squadra di Herrera ha vinto, consecutivamente, le prime due storiche. La prima nel, quando ha battuto ilcon Mazzola autore di una doppietta e vincitore del titolo di capocannoniere. La seconda, datata, contro il. Negli stessi anni, i nerazzurri hanno vinto anche lacon Sandro che ha lasciato il segno a suon di gol. Nell'annata 64/65, inoltre, l'Inter ha vinto anche lo Scudetto con Mazzola capocannoniere del campionato grazie alle suereti. In nerazzurro, Sandro ha vinto laaltre due volte: nele nel

Il classe 1942 ha esordito con la Nazionale Italiana nel 1963 contro il Brasile. Con gli Azzurri, Mazzola ha partecipato al deludente Mondiale del '66, quello terminato con la clamorosa eliminazione per mano della Corea del Nord. Due anni più tardi, ha vinto l'Europeo nella finale contro la Jugoslavia. Nel '70, invece, ha fatto parte della squadra che ha giocato il Mondiale in Messico. In quell'edizione c'era la famosa staffetta con Gianni Rivera. L'interista, però, partiva sempre titolare e ha contribuito al raggiungimento della finale poi persa contro il Brasile.

Milano - 25-07-1997: Sede Inter di Via Durini - Presentazione Ronaldo con Sandro Mazzola.

Gli anni della Grande Inter sono terminati dopo la finale di Coppa dei Campioni persa nel '67 contro il Celtic. Da quel momento, ha avuto inizio un periodo di transizione. In quegli anni, Sandro ha ricevuto la fascia da capitano. Nel '72 l'Inter torna in finale della massima competizione europea perdendo contro l'Ajax. Mazzola, dopo 572 partite e 162 gol, ha annunciato il suo ritiro nel 1977 dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Milan. Terminata la carriera agonistica, Sandro ha fatto parte della dirigenza nerazzurra prima dal '77 all'84 come consigliere. Poi, negli anni '90, è tornato in qualità di direttore sportivo.

Un mese e mezzo dopo l'addio di Franco Baresi, storico capitano del Milan, il calcio italiano nonché milanese perde un'altra icona. Sandro Mazzola resterà per sempre nella storia nerazzurra e verrà ricordato come uno dei migliori calciatori che abbiano mai indossato la maglia dell'Inter. Lui ha ricoperto un ruolo molto importante nella storia del club meneghino, con il quale ha raggiunto grandi risultati soprattutto a livello internazionale.