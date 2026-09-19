Glasgow, l'Old Firm vinto dal Celtic è stato anche il derby fra Palestina e Israele

Quello che sta per arrivare non sarà un fine settimana come tutti gli altri a Glasgow. Al Celtic Park, una delle location del sospiratissimo Live '27 degli Oasis, è tutto pronto per l'Old Firm, l'appuntamento più atteso della Scottish Premiership, in programma domenica 20 settembre 2026 alle ore 13.00. Il Celtic, imbattuto in 33 delle ultime 40 gare, attende i Rangers con tutta l'intenzione di rifarsi dopo il deludente 3-0 incassato a Ibrox appena pochi giorni fa. Dall'altra parte, i Rangers vogliono dare un segnale forte nella caccia al titolo. E quale occasione migliore di una partita che non è mai stata, e non sarà mai, come tutte le altre?

Lungo le rive del Clyde, la rivalità calcistica esce e campo e invade la città, spesso trasformandosi in aperta antipatia, con gli sfottò nei pub che sfiorano l'insulto. E, ovviamente, l'Old Firm si gioca anche sugli schermi degli smartphone, tra follower, like e visualizzazioni. Così siamo andati a curiosare tra i profili dei Bhoys e dei Gers, per scoprire chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Celtic e Rangers.

Celtic-Rangers: Hogh contro Shankland

Per riscaldarci, iniziamo confrontando i profili ufficiali dei due club scozzesi. Ad avere la meglio in questo braccio di ferro sono: i loro follower sono, contro glisupporter dei. I tempi in cui erano considerati la squadra meno fortunata di Manchester sono ormai un ricordo lontano. Si tratta di numeri che possono sembrare piccoli, rispetto a quelli a cui ci hanno spesso abituato i social. Per "toccare l'erba" e renderci conto che non lo sono affatto, basti pensare che nell'area metropolitana di Glasgow vivono "solo" 2,2 milioni di persone.

Lawrence Shankland il gol del vantaggio durante la partita di ritorno del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2026/27 tra Rangers FC e Jagiellonia Bialystok, disputata all'Ibrox Stadium il 13 agosto 2026. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Ma passiamo a chi segna i goal: per i padroni di casa c'è Kasper Hogh, gli ospiti rispondono con Lawrence Shankland. A livello di numeri, la spunta il nuovo acquisto biancoverde: capelli lunghi, molti tatuaggi e un gusto indiscutibile nel vestire, i follower dell'ex Bodo Glimt sono 125 mila, tra gli 805 profili seguiti ci sono i personaggi più cool di sempre: Dua Lipa, David Beckham e Hector Bellerin del Betis. I suoi post, solo 55, che lo vedono tanto in campo quanto fuori, sono curatissimi senza sembrare artificiali, e non sfigurerebbero nel feed di un magazine streetwear.

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Tutti gli uomini di Glasgow: McGregor e Tierney vs Raskin e Souttar

Calum McGregor del Celtic cammina verso lo stadio trasportando il trofeo della SPL durante la partita della William Hill Premiership 2026/27 tra Celtic e Dundee al Celtic Park, il 3 agosto 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Per i Rangers, invece, c'è. I suoi follower sono quasi, e il suo feed è decisamente più istituzionale. Nei suoi post, circa 560, c'è molto calcio, ma anche tanto della sua vita privata, che si concentra soprattutto intorno alla moglie e alla loro bambina. Osservando i quasi tremila profili seguiti dallo scozzese, evidentemente fan della band attualmente sulla bocca di tutti, spiccano quelli di Liam e Noel Gallagher, ma anche del dj Calvin Harris e dell'attore comico Ricky Gervais.

E ora passiamo agli altri protagonisti delle due squadre. I biancoverdi schierano il loro capitano, Callum McGregor, volto insostituibile del centrocampo dei Bhoys, un uomo talmente d'altri tempi che... non ha un profilo Instagram ufficiale, malgrado le numerose pagine create dai fan. Una scelta che nel 2026, soprattutto trattandosi di un personaggio famoso, non può passare inosservata. A difendere il forte c'è anche Kieran Tierney, con i suoi 978 mila follower, il figliol prodigo riaccolto tra le braccia dei tifosi dopo un'avventura all'Arsenal, anche lui ammiratore di Bellerin.

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Celtic-Rangers, chi vince la sfida dei social?

Kasper Hogh arriva allo stadio prima della partita della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Celtic FC e Ferencvarosi TC, disputata al Celtic Park il 17 settembre 2026. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Gli ospiti rispondono con, centrocampista belga considerato tra gli elementi più talentuosi della rosa, a quota, e con un post fissato tutto dedicato ai tifosi. Tra i suoi seguiti, poco meno di 620, ci sono Marco Verratti e Lewis Capaldi. Infine, scozzese fin nel midollo, c'è la colonna della difesa,con i suoi quasi, un altro fan degli Oasis, di cui segue tutti i profili ufficiali.

Ma chi si porta a casa la versione virtuale dell'Old Firm? I tre punti vanno al Celtic. Il primo posto è sicuramente di Kieran Tierney, con i suoi 978 mila follower. Segue, per i Gers, Nicolas Ruskin con i suoi 155 mila, tallonato dal fresco biancoverde Kasper Hogh, a 125. Menzione speciale per il capitano del Celtic, Callum McGregor, perché niente è più chic in una sfida social di non avere i social.