Romano accetta la convocazione dell'Italia di Mancini. Behrami e Dzemaili condannano l'immobilismo della Federcalcio svizzera
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Roberto Mancini inserisce il nome di Alessandro Romano tra i convocati della nuova Italia per le prime quattro partite di Nations League. Il giovane centrocampista, di proprietà della Roma e protagonista in prestito al Cagliari in questo avvio di stagione, sceglie definitivamente la maglia azzurra. Il classe 2006 possiede la doppia cittadinanza e sfrutta l'avallo ufficiale della FIFA, arrivato pochissimi giorni fa, per chiudere il suo capitolo con le nazionali giovanili elvetiche. La sua decisione genera un'enorme gioia in Italia ma provoca una notevole delusione in Svizzera, dove molti speravano di vederlo debuttare in maglia biancorossa.
Il duro attacco di Behrami alla FederazioneLa scelta del giocatore non scatena rabbia verso il ragazzo, ma accende feroci polemiche contro l'immobilismo della Federcalcio svizzera. Dagli studi della RSI, Valon Behrami, dall'alto delle sue 83 presenze con la Nazionale elvetica, lancia un attacco perentorio ai dirigenti. L'ex centrocampista condanna apertamente la gestione del caso: "Una grande dormita da parte della Federazione, sotto tutti i punti di vista". Behrami sottolinea l'evidente talento del ragazzo, già visionato in passato ai tempi della Roma: "Questo è un ragazzo che fa dieci anni di centrocampo nella Nazionale svizzera. La nostra nazionale ha dormito perché questo giocatore si vedeva già da anni che era forte".
L'incredulità di Dzemaili e il monito per il futuroAnche Blerim Dzemaili, forte di oltre 60 partite in biancorosso, esprime totale perplessità per l'occasione sprecata. L'ex giocatore del Napoli ricorda il trasferimento rincara la dose sull'atteggiamento dei dirigenti: "Alla fine qualcuno sceglie col cuore e ci sta... Però quello che è importante, come dice Valon, è che bisogna fare qualcosa di più ovvero di tutto per poterlo tenere". I due opinionisti evidenziano il ridotto numero di calciatori a disposizione della Svizzera rispetto all'Italia. Behrami chiude l'intervento con un monito severo per i vertici federali: "Bisogna andare a prendere questo tipo di situazioni, perché non abbiamo un bacino così enorme. Qui è grave perché è un ragazzo di grande talento".
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