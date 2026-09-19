Roberto Mancini inserisce il nome di Alessandro Romano tra i convocati della nuova Italia per le prime quattro partite di Nations League. Il giovane centrocampista, di proprietà della Roma e protagonista in prestito al Cagliari in questo avvio di stagione, sceglie definitivamente la maglia azzurra. Il classe 2006 possiede la doppia cittadinanza e sfrutta l'avallo ufficiale della FIFA, arrivato pochissimi giorni fa, per chiudere il suo capitolo con le nazionali giovanili elvetiche. La sua decisione genera un'enorme gioia in Italia ma provoca una notevole delusione in Svizzera, dove molti speravano di vederlo debuttare in maglia biancorossa.

Il duro attacco di Behrami alla Federazione

La scelta del giocatore non scatena rabbia verso il, ma accende feroci polemiche contro l'immobilismo della. Dagli studi della, Valon, dall'alto delle sue 83 presenze con la Nazionale elvetica, lancia un attacco perentorio ai. L'ex centrocampista condanna apertamente ladel caso: "Una grande dormita da parte della Federazione, sotto tutti i punti di vista".sottolinea l'evidente talento del ragazzo, già visionato in passato ai tempi della Roma: "Questo è un ragazzo che fa dieci anni di centrocampo nella Nazionale svizzera. La nostra nazionale ha dormito perché questo giocatore si vedeva già da anni che era forte".

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Alessandro Romano del Cagliari Calcio. festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

L'incredulità di Dzemaili e il monito per il futuro

Anche Blerim, forte di oltre 60 partite in biancorosso, esprime totaleper l'occasione sprecata. L'ex giocatore delricorda il trasferimento rincara la dose sull'atteggiamento dei: "Alla fine qualcuno sceglie col cuore e ci sta... Però quello che è importante, come dice Valon, è che bisogna fare qualcosa di più ovvero di tutto per poterlo tenere". I due opinionisti evidenziano il ridotto numero di calciatori a disposizione dellarispettochiude l'intervento con un monito severo per i vertici federali: "Bisogna andare a prendere questo tipo di situazioni, perché non abbiamo un bacino così enorme. Qui è grave perché è un ragazzo di grande talento".