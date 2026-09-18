Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

L'Italia è pronta ad azionare nuovamente i suoi motori. Al netto delle amichevoli giocate a giugno sotto la guida tecnica ad interim di Silvio Baldini, gli azzurri non giocano una partita in competizione ufficiale da quel tragico 31 marzo. Perdendo con la Bosnia Erzegovina, gli azzurri hanno mancato per la terza edizione consecutiva una Coppa del Mondo e si è data vita all'ennesima rivoluzione. Adesso a Mancini, l'onere e l'onore di far tornare grande la Nazionale.

Italia, al via il Mancini bis: i 34 scelti dal CT

Già tra i quattro portieri scelti dall'ex allenatore dell'Inter figura un volto nuovo, quello didel Bologna. Ilha giocato a Napoli la sua prima partita stagionale e a 18 anni realizza il sogno della Nazionale. Gli altri tre estremi difensori sono volti noti, dal titolarissimopassando a(prima volta in nazionale dopo aver firmato con la Juventus) e. In difesa, agli esperti, Calafiori, Di Lorenzo,, Mancini, si affiancano ragazzi più giovani e con prospettiva. Ahanor (ex Atalanta), Coppola del Paris FC, Scalvini e le tre prime volte di

OLDENZAAL, PAESI BASSI - 16 GIUGNO: L'allenatore dell'Italia Roberto Mancini si riscalda durante una sessione di allenamento dell'Italia allo Stadio K.V.V. Quick' 20 il 16 giugno 2023 a Oldenzaal, Paesi Bassi. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Anche a centrocampo, tra tante certezze, si intravedono delle novità di spicco. Volti nuovi sono quelli di Issa Doumbia dello Sporting e Alessandro Romano, rivelazione del Cagliari. A loro si aggiungono i noti Barella, Cristante, Fagioli, Frattesi, Mandragora - che torna in nazionale dopo oltre cinque anni - e Tonali. Proprio il centrocampista cagliaritano ha scelto l'azzurro dopo esser stato tentato dalla Svizzera.

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