Julián Álvarez è pronto a tornare, e lo farà in una delle partite più importanti della stagione dell’Atlético Madrid. Dopo aver saltato le ultime due gare, l’attaccante argentino è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e punta il derby contro il Real Madrid. Il recupero consegna a Diego Simeone una delle sue armi principali, ma per Julián la partita avrà un significato che va oltre il campo.

Il derby coinciderà infatti con il ritorno dell’argentino davanti al pubblico del Metropolitano dopo un’estate che ha lasciato strascichi nel rapporto con una parte della tifoseria. Il tentativo di trasferirsi al Barcellona e il modo in cui è stata gestita la vicenda non sono stati dimenticati. A ricordarlo è Diego Godín, storico capitano dell’Atlético, che a Radioestadio Noche di Onda Cero ha parlato apertamente della situazione dell’attaccante.

Julián Álvarez recupera in tempo per il derby contro il Real Madrid

Le indicazioni arrivate dall’allenamento sono positive. Julián Álvarez è tornato a lavorare normalmente insieme ai compagni dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare le ultime due partite.

Salvo nuovi contrattempi, l’argentino sarà quindi a disposizione di Simeone per il derby contro il Real Madrid. Un recupero importante per l’Atlético, che ritrova uno dei suoi principali riferimenti offensivi proprio per una delle gare più attese della stagione.

Per Julián, però, non sarà soltanto una questione di condizione fisica. Il ritorno al Metropolitano arriva dopo un mercato estivo particolarmente agitato, segnato dalla volontà dell’attaccante di lasciare Madrid e dal tentativo di trasferirsi al Barcellona.

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L’operazione non è andata in porto e Julián è rimasto all’Atlético. La vicenda, però, ha modificato il rapporto con una parte dei tifosi, che non ha apprezzato soprattutto le modalità con cui è maturata la volontà di cambiare squadra.

Godín non assolve Julián: “Penso che abbia sbagliato”

Godín conosce bene il peso della maglia dell’Atlético e soprattutto il rapporto che lega la squadra alla sua tifoseria. Per questo, pur riconoscendo il valore dell’argentino, non nasconde il proprio giudizio su quanto accaduto durante l’estate: “Julián è un grande giocatore e deve essere un grande ragazzo, ma penso che abbia sbagliato”.

Per l’ex difensore uruguaiano, il problema non riguarda tanto il desiderio di lasciare il club. Un calciatore può decidere di voler proseguire la propria carriera altrove. A fare la differenza sono le modalità con cui quella volontà viene manifestata: “La rabbia dei tifosi è normale. Capiamo tutti che voglia andarsene, ma conta come te ne vai, quali sono i modi”.

Godín comprende quindi la reazione del Metropolitano e non pensa che quanto successo possa essere cancellato semplicemente dalla permanenza del giocatore a Madrid. Il rapporto dovrà essere ricostruito e, secondo l’ex capitano, sarà soprattutto Julián a dover compiere il primo passo.

MADRID, SPAGNA - 23 AGOSTO: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid guarda durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Villarreal CF al Riyadh Air Metropolitano il 23 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Godín indica la strada a Julián: “Dovrà avere dei gesti verso i tifosi”

Rimanere all’Atlético significa anche affrontare le conseguenze di quanto accaduto. Godín non si aspetta che il rapporto con il pubblico torni immediatamente quello di prima: “Ora dovrà stringere i denti e, se vuole ricostruire il rapporto, avere dei bei gesti verso i tifosi”.

Il messaggio è chiaro: la riconciliazione non può essere data per scontata. Serviranno tempo, atteggiamenti e soprattutto prestazioni capaci di cambiare nuovamente la percezione del pubblico. Godín sa bene quanto possa essere complicato ricucire uno strappo del genere all’Atlético. E per spiegare cosa attende Julián torna a una delle vicende più note della storia recente del club: quella di Antoine Griezmann.

Il precedente di Griezmann: “Ad Antoine costò molto, con Julián vedremo”

Anche il rapporto tra Griezmann e il pubblico dell’Atlético attraversò una fase complicata dopo il trasferimento al Barcellona. Quando il francese tornò a Madrid, riconquistare completamente la tifoseria richiese tempo e, per Godín, la storia di Julián potrebbe seguire un percorso simile, anche se sarà il campo a stabilire se la frattura potrà davvero essere ricomposta: “Non so se ricomporrà il rapporto. Ad Antoine costò molto e con Julián vedremo… Il tempo lo dirà”.

Il paragone rende ancora più chiara la posizione dell’ex capitano. Non basta restare all’Atlético per cancellare quanto accaduto durante il mercato: il rapporto con il Metropolitano dovrà essere ricostruito partita dopo partita. E il derby con il Real Madrid potrebbe rappresentare il primo vero passaggio di questo nuovo percorso.

VILLARREAL, SPAGNA - 24 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid appare sconsolato dopo che Pape Gueye del Villarreal CF (non nell'inquadratura) ha segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Atletico Madrid, disputata all'Estadio de la Cerámica il 24 maggio 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Godín individua infine una condizione dalla quale Julián non potrà prescindere. Al di là dei gesti verso la tifoseria, la risposta più importante dovrà arrivare sul terreno di gioco: “Quello che è chiaro è che la gente si aspetterà almeno che dia tutto in campo quando toccherà a lui giocare”.

È questa la richiesta minima che, secondo l’uruguaiano, arriverà dagli spalti. Prestazioni, atteggiamento e disponibilità a lottare per la squadra saranno gli elementi attraverso i quali l’argentino potrà provare a cambiare nuovamente il rapporto con il pubblico.

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Il primo appuntamento arriva subito ed è tutt’altro che banale. Julián ha recuperato in tempo per il derby contro il Real Madrid e torna al Metropolitano in una partita capace di concentrare tutto: rivalità cittadina, punti pesanti e un rapporto con i propri tifosi ancora da ricostruire.