Kylian Mbappè, stella del Real Madrid e della Francia, ha abbandonato la sua lunga collaborazione con Nike. Il centravanti francese, infatti, è divenuto il testimonial delle scarpe da calcio della ditta svizzera On, giovane azienda in grande ascesa seppur fondata appena 17 anni fa.

Mbappè passa da Nike alla svizzera On

L'azienda di abbigliamento sportivo On,, ha deciso di entrare nel mondo del calcio con una sua linea di scarpe. On ha grandi ambizioni nel settore e punta a competere con i grandi marchi storici, come Puma o Nike. In particolare, questa impresa produce scarpe da corsa di alta gamma e abbigliamento per il tennis: uno dei suoi testimonial, infatti, è. L'ingresso nel mondo del calcio è, molto probabilmente,tentata dal brand sin dalla sua fondazione.

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo stadio Santiago Bernabéu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Per meglio operare, inoltre, On ha preso dalla sua parte Thierry Henry: l'ex Arsenal è il direttore del settore calcio. E, lavorando in segreto, ha messo a segno un grande colpo di calciomercato: al team, infatti, si è unito nientemeno che Mbappè. Il contratto con la Nike è scaduto e il giocatore del Real Madrid si è convinto a snobbare altri grandi marchi come Puma. I termini dell'accordo non sono noti ma The Athletic ha rivelato che al calciatore sono state assegnate delle quote azionarie nella società svizzera.

Real Madrid striker Kylian Mbappe has quit his long-term relationship with Nike to become the face of Swiss company On’s first expansion into football boots.



On has also hired former France and Arsenal star Thierry Henry as the firm’s Director of Football.



Henry has been… pic.twitter.com/BtX4oHTBHB — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 18, 2026

Mbappè, quando aveva appena otto anni. Il suo addio a questa grande azienda pare essere legato ad una tendenza recente: i calciatori vogliono avere più voce in capitolo e un ruolo più attivo nei rapporti con brand e marchi. On ha rilasciato un comunicato nel quale si spiega meglio il ruolo che avrà il calciatore: "Sarà al centro del percorso calcistico di On e uniremo una delle figure più rappresentative del calcio al nostro marchio. Lavorerà direttamente con i team di prodotto nello sviluppo e nel collaudo delle future calzature e dell'abbigliamento da calcio.". Le nuove scarpe di On saranno disponibili sul mercato a partire dal 2027.