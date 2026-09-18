On, finora, ha prodotto soprattutto scarpe da corsa e abbigliamento da tennis.
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Kylian Mbappè, stella del Real Madrid e della Francia, ha abbandonato la sua lunga collaborazione con Nike. Il centravanti francese, infatti, è divenuto il testimonial delle scarpe da calcio della ditta svizzera On, giovane azienda in grande ascesa seppur fondata appena 17 anni fa.
Mbappè passa da Nike alla svizzera OnL'azienda di abbigliamento sportivo On, nata in Svizzera nel 2010, ha deciso di entrare nel mondo del calcio con una sua linea di scarpe. On ha grandi ambizioni nel settore e punta a competere con i grandi marchi storici, come Puma o Nike. In particolare, questa impresa produce scarpe da corsa di alta gamma e abbigliamento per il tennis: uno dei suoi testimonial, infatti, è Roger Federer. L'ingresso nel mondo del calcio è, molto probabilmente, la mossa più ambiziosa tentata dal brand sin dalla sua fondazione.
Per meglio operare, inoltre, On ha preso dalla sua parte Thierry Henry: l'ex Arsenal è il direttore del settore calcio. E, lavorando in segreto, ha messo a segno un grande colpo di calciomercato: al team, infatti, si è unito nientemeno che Mbappè. Il contratto con la Nike è scaduto e il giocatore del Real Madrid si è convinto a snobbare altri grandi marchi come Puma. I termini dell'accordo non sono noti ma The Athletic ha rivelato che al calciatore sono state assegnate delle quote azionarie nella società svizzera.
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