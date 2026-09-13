Bruno Guimarães ha finalmente segnato il primo gol con la maglia dei Gunners, arrivato nella vittoria per 2-0 di ieri contro il Sunderland. Subentrato all'inizio della ripresa, il centrocampista della Nazionale brasiliana ha sbloccato la partita al 58' con un clamoroso tiro da fuori area mandando il pallone all'incrocio dei pali, che ha permesso all'Arsenal di condurre la partita fino a trovare il gol che ha chiuso definitivamente i conti.

Ora la classifica della Premier League vede i ragazzi di Mikel Arteta in vetta a punteggio pieno, in attesa del derby di Manchester tra City e United, mentre il Sunderland rimane al quattordicesimo posto a quota 4 punti.

Sunderland-Arsenal: lo sfottò in campo e fuori di Guimarães

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Il numero 39 ha ricevuto un'accoglienza tutt'altro che tranquilla dai tifosi del Sunderland,. Anche prima della partita, appena sceso dal pullman, è stato, che lo hanno chiamato con un vecchio soprannome. Il brasiliano ha però risposto nel modo migliore possibile, trovando il gol e lasciandosi andare anei confronti del pubblico di casa.Il tutto è iniziato quando è stato acquistato dai Magpies, e fu denominatodai tifosi rivali del Sunderland, particolare che evidentemente è rimasto nella mente del centrocampista brasiliano, che proprio ieri si è preso la sua. Dopo il gol infatti, ha risposto alle provocazioni del pubblico con un gesto molto chiaro:, a indicare qualcosa di molto piccolo, in risposta agli insulti ricevuti durante tutta la gara.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Bruno Guimaraes dell'Arsenal festeggia il suo gol verso i tifosi del Sunderland durante la partita di Premier League 2026/27 tra Sunderland e Arsenal FC allo Stadium of Light il 12 settembre 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Sui social invece ci è andato molto più pesante. A fine gara ha pubblicato varie storie su Instagram, ma una in particolare avrà fatto sicuramente fatto arrabbiare i tifosi dei Black Cats. Intanto ha ripubblicato dell'ex compagno ai tempi del Newcastle e connazionale Joelinton, poi una sequenza di foto del prima e dopo il gol con le seguenti parole ad accompagnare: "Loro (rivolto ai tifosi rivali) sanno esattamente cosa sono. Il topo grasso vi augura un buon fine settimana!".