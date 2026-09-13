La frecciatina social del brasiliano
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Bruno Guimarães ha finalmente segnato il primo gol con la maglia dei Gunners, arrivato nella vittoria per 2-0 di ieri contro il Sunderland. Subentrato all'inizio della ripresa, il centrocampista della Nazionale brasiliana ha sbloccato la partita al 58' con un clamoroso tiro da fuori area mandando il pallone all'incrocio dei pali, che ha permesso all'Arsenal di condurre la partita fino a trovare il gol che ha chiuso definitivamente i conti.
Ora la classifica della Premier League vede i ragazzi di Mikel Arteta in vetta a punteggio pieno, in attesa del derby di Manchester tra City e United, mentre il Sunderland rimane al quattordicesimo posto a quota 4 punti.
Sunderland-Arsenal: lo sfottò in campo e fuori di GuimarãesIl numero 39 ha ricevuto un'accoglienza tutt'altro che tranquilla dai tifosi del Sunderland, storici rivali del Newcastle. Anche prima della partita, appena sceso dal pullman, è stato preso di mira dai tifosi avversari, che lo hanno chiamato con un vecchio soprannome. Il brasiliano ha però risposto nel modo migliore possibile, trovando il gol e lasciandosi andare a un'esultanza provocatoria nei confronti del pubblico di casa.
Caricamento post Instagram...
Sui social invece ci è andato molto più pesante. A fine gara ha pubblicato varie storie su Instagram, ma una in particolare avrà fatto sicuramente fatto arrabbiare i tifosi dei Black Cats. Intanto ha ripubblicato dell'ex compagno ai tempi del Newcastle e connazionale Joelinton, poi una sequenza di foto del prima e dopo il gol con le seguenti parole ad accompagnare: "Loro (rivolto ai tifosi rivali) sanno esattamente cosa sono. Il topo grasso vi augura un buon fine settimana!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA