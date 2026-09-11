Mikel Arteta ha svelato il segreto della bella prestazione di Napoli nonostante il volo in ritardo. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League contro il Sunderland, l'allenatore dell'Arsenal ha spiegato come prepara i suoi a situazioni di emeregenza come quella che ha anticipato la gara di Champions League contro i partenopei.

Pasti in ritardo e spogliatoi bollenti, così Arteta prepara il suo Arsenal

Mikel Arteta has revealed some of the ways he tries to embrace the challenge of unpredictable pre-match routines after Arsenal’s delayed flight to face Napoli in the Champions League this week.



Arsenal were due to fly to Naples in the early evening of Tuesday, September 8, but… pic.twitter.com/g6iJ5r6VV1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 11, 2026

L'aereo dell'Arsenal che doveva recarsi a Napoli in vista dell'esordio in Champions ha ritardato tre ore.. I gunners hanno infatti battuto gli italiani per 1-0, giocando un'ottima partita - complice anche l'atteggiamento molto timoroso della squadra allenata da Max Allegri . Ma dietro il successo dei londinesi c'è anche un altro motivo.Nella conferenza stampa alla vigilia della quarta giornata di Premier League, Mikel Arteta ha svelato che la gestione dell'imprevisto è una cosa fondamentale per l'Arsenal, e che lui stesso cerca di generare situazioni particolari per abituare i propri calciatori. "Adoro queste sfide. Cerco di crearle durante il precampionato.. Per esempio, arrivare allo stadio molto tardi, cambiare improvvisamente la routine quando i giocatori devono fare qualcos’altro". Il tecnico ha proseguito: "Perché può succedere: puoi perdere un volo, il treno può essere in ritardo, può esserci tantissimo traffico.".

LONDON COLNEY, INGHILTERRA - 8 SETTEMBRE: Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, gesticola mentre i giocatori dei Gunners si allenano durante la sessione di rifinitura alla vigilia della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, presso il Sobha Realty Training Centre, l’8 settembre 2026 a London Colney, Inghilterra. (Foto di James Fearn/Getty Images)

I metodi? "Ritardiamo i pasti, ritardiamo i trasporti, prendiamo un percorso diverso. Abbiamo fatto molte cose: abbiamo reso lo spogliatoio più caldo, più scomodo e più impegnativo, abbiamo ridotto il numero dei lettini per i massaggi. Cose di questo tipo". Per il tecnico l'adattamento è una dote fondamentale: "Perché dobbiamo essere capaci di adattarci a contesti differenti e cerchiamo di anticiparli, creando le migliori condizioni possibili".

Arteta non è nuovo a questo genere di trovate anticonvenzionali. Il tecnico ha preso un cane per la squadra chiamandolo "Win", ad esempio. In un'altra occasione, ha assunto un borseggiatore per rubare i portafogli ai propri calciatori durante una cena di squadra, per renderli consapevoli e attenti a tutto ciò che li circonda. E questi metodi, risultati alla mano, stanno dando i propri frutti.