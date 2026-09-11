Come Mikel Arteta allena l'Arsenal alla gestione dell'imprevisto.
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Mikel Arteta ha svelato il segreto della bella prestazione di Napoli nonostante il volo in ritardo. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League contro il Sunderland, l'allenatore dell'Arsenal ha spiegato come prepara i suoi a situazioni di emeregenza come quella che ha anticipato la gara di Champions League contro i partenopei.
Pasti in ritardo e spogliatoi bollenti, così Arteta prepara il suo ArsenalL'aereo dell'Arsenal che doveva recarsi a Napoli in vista dell'esordio in Champions ha ritardato tre ore. Un ritardo di tre ore avrebbe rovinato il piano gara di tante squadre, ma non dell'Arsenal. I gunners hanno infatti battuto gli italiani per 1-0, giocando un'ottima partita - complice anche l'atteggiamento molto timoroso della squadra allenata da Max Allegri. Ma dietro il successo dei londinesi c'è anche un altro motivo.
I metodi? "Ritardiamo i pasti, ritardiamo i trasporti, prendiamo un percorso diverso. Abbiamo fatto molte cose: abbiamo reso lo spogliatoio più caldo, più scomodo e più impegnativo, abbiamo ridotto il numero dei lettini per i massaggi. Cose di questo tipo". Per il tecnico l'adattamento è una dote fondamentale: "Perché dobbiamo essere capaci di adattarci a contesti differenti e cerchiamo di anticiparli, creando le migliori condizioni possibili".
Arteta non è nuovo a questo genere di trovate anticonvenzionali. Il tecnico ha preso un cane per la squadra chiamandolo "Win", ad esempio. In un'altra occasione, ha assunto un borseggiatore per rubare i portafogli ai propri calciatori durante una cena di squadra, per renderli consapevoli e attenti a tutto ciò che li circonda. E questi metodi, risultati alla mano, stanno dando i propri frutti.
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