Come Mikel Arteta allena l'Arsenal alla gestione dell'imprevisto.

Francesco Di Chio
Arsenal

L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League

Mikel Arteta ha svelato il segreto della bella prestazione di Napoli nonostante il volo in ritardo. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League contro il Sunderland, l'allenatore dell'Arsenal ha spiegato come prepara i suoi a situazioni di emeregenza come quella che ha anticipato la gara di Champions League contro i partenopei.

Pasti in ritardo e spogliatoi bollenti, così Arteta prepara il suo Arsenal

L'aereo dell'Arsenal che doveva recarsi a Napoli in vista dell'esordio in Champions ha ritardato tre ore. Un ritardo di tre ore avrebbe rovinato il piano gara di tante squadre, ma non dell'Arsenal. I gunners hanno infatti battuto gli italiani per 1-0, giocando un'ottima partita - complice anche l'atteggiamento molto timoroso della squadra allenata da Max Allegri. Ma dietro il successo dei londinesi c'è anche un altro motivo.
SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
Nella conferenza stampa alla vigilia della quarta giornata di Premier League, Mikel Arteta ha svelato che la gestione dell'imprevisto è una cosa fondamentale per l'Arsenal, e che lui stesso cerca di generare situazioni particolari per abituare i propri calciatori. "Adoro queste sfide. Cerco di crearle durante il precampionato. Così, quando accadono davvero, le abbiamo già vissute e sappiamo già come comportarci. Per esempio, arrivare allo stadio molto tardi, cambiare improvvisamente la routine quando i giocatori devono fare qualcos’altro". Il tecnico ha proseguito: "Perché può succedere: puoi perdere un volo, il treno può essere in ritardo, può esserci tantissimo traffico. Ed io non voglio che i giocatori, ma anche lo staff, vadano nel panico".

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
LONDON COLNEY, INGHILTERRA - 8 SETTEMBRE: Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, gesticola mentre i giocatori dei Gunners si allenano durante la sessione di rifinitura alla vigilia della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, presso il Sobha Realty Training Centre, l’8 settembre 2026 a London Colney, Inghilterra. (Foto di James Fearn/Getty Images)

I metodi? "Ritardiamo i pasti, ritardiamo i trasporti, prendiamo un percorso diverso. Abbiamo fatto molte cose: abbiamo reso lo spogliatoio più caldo, più scomodo e più impegnativo, abbiamo ridotto il numero dei lettini per i massaggi. Cose di questo tipo". Per il tecnico l'adattamento è una dote fondamentale: "Perché dobbiamo essere capaci di adattarci a contesti differenti e cerchiamo di anticiparli, creando le migliori condizioni possibili".

Arteta non è nuovo a questo genere di trovate anticonvenzionali. Il tecnico ha preso un cane per la squadra chiamandolo "Win", ad esempio. In un'altra occasione, ha assunto un borseggiatore per rubare i portafogli ai propri calciatori durante una cena di squadra, per renderli consapevoli e attenti a tutto ciò che li circonda. E questi metodi, risultati alla mano, stanno dando i propri frutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti