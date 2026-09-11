Paura in Premier League. Sorba Thomas, neo acquisto dell'Hull City, ha fatto spaventare i suoi nuovi tifosi. Il calciatore, in procinto di andare al centro d'allenamento della sua nuova squadra, si è ribaltato con la sua Land Rover. Per sua fortuna, l'attaccante è uscito illeso dall'incidente.

L'incidente di Thomas, nuovo attaccante dell'Hull City

BREAKING: Premier League star Sorba Thomas involved in shocking car crash on way to traininghttps://t.co/5jcP875zK6 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 11, 2026

Il nuovo attaccante dell'Hull City, Sorba Thomas,. Il gallese, acquistato dalloper 10 milioni, si è unito alle "tigri" da qualche giorno. Il calciatore, alla guida della sua Land Rover per recarsi ad un allenamento,. Alcuni residenti della zona hanno dichiarato aldi averlo visto uscire dalla macchina dopo l'accaduto. Fortunatamente,Ovviamente alcune immagini dell'accaduto hanno iniziato a girare sul web immediatamente. Per questo motivo, il club ha deciso di rilasciare un comunicato per svelare le condizioni del calciatore ai propri tifosi. "in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro di allenamento del club a". Il comunicato prosegue: "Il club è a conoscenza delle immagini dell’auto di Sorba che stanno circolando sui social media e può rassicurare i tifosi sul fatto che il giocatore non ha riportato ferite ed è uscito dal veicolo completamente illeso".

Il quotidiano inglese The Sun ha anche intervistato un membro della polizia intervenuto sul posto. "Gli agenti e i servizi di emergenza sono attualmente sul posto in seguito alla segnalazione di un incidente stradale su Millhouse Woods Lane, a Cottingham". Il poliziotto ha proseguito: "La strada rimane chiusa e agli automobilisti viene consigliato di evitare la zona per consentire ai servizi di emergenza di operare in modo efficace".

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 8 SETTEMBRE: Sorba Thomas dell’Hull City effettua una rimessa laterale durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Sunderland e Hull City, disputata allo Stadium of Light l’8 settembre 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Nonostante Thomas sia uscito illeso dall'incidente, adesso mister Sergej Jakirovic dovrà decidere se, secondo lui, il gallese sarà in grado di affrontare la prossima partita di Premier League. L'Hull City, che finora ha raccolto 7 punti sui 9 disponibili, affronterà il Chelsea a Stamford Bridge, e il contributo di Thomas potrebbe essere fondamentale.