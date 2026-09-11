Tragedia sfiorata in Premier League. Sorba Thomas, attaccante gallese dell'Hull City, è uscito illeso da un incidente con la sua Land Rover.
Paura in Premier League. Sorba Thomas, neo acquisto dell'Hull City, ha fatto spaventare i suoi nuovi tifosi. Il calciatore, in procinto di andare al centro d'allenamento della sua nuova squadra, si è ribaltato con la sua Land Rover. Per sua fortuna, l'attaccante è uscito illeso dall'incidente.
L'incidente di Thomas, nuovo attaccante dell'Hull CityIl nuovo attaccante dell'Hull City, Sorba Thomas, ha fatto spaventare i suoi tifosi. Il gallese, acquistato dallo Stoke City per 10 milioni, si è unito alle "tigri" da qualche giorno. Il calciatore, alla guida della sua Land Rover per recarsi ad un allenamento, si è ribaltato finendo fuori strada. Alcuni residenti della zona hanno dichiarato al The Sun di averlo visto uscire dalla macchina dopo l'accaduto. Fortunatamente, il 27enne non ha subito alcun danno e sta bene.
Il quotidiano inglese The Sun ha anche intervistato un membro della polizia intervenuto sul posto. "Gli agenti e i servizi di emergenza sono attualmente sul posto in seguito alla segnalazione di un incidente stradale su Millhouse Woods Lane, a Cottingham". Il poliziotto ha proseguito: "La strada rimane chiusa e agli automobilisti viene consigliato di evitare la zona per consentire ai servizi di emergenza di operare in modo efficace".
Nonostante Thomas sia uscito illeso dall'incidente, adesso mister Sergej Jakirovic dovrà decidere se, secondo lui, il gallese sarà in grado di affrontare la prossima partita di Premier League. L'Hull City, che finora ha raccolto 7 punti sui 9 disponibili, affronterà il Chelsea a Stamford Bridge, e il contributo di Thomas potrebbe essere fondamentale.
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