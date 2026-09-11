Il Pallone d'Oro è senza ombra di dubbio il premio più ambito da tutti i calciatori che vogliono lasciare un segno nella storia. Per ogni stagione vengono eletti trenta candidati, ma solo il più meritovele tra questi, alla fine, potrà essere considerato il miglior calciatore del mondo. Essendo il premio individuale più prestigioso che ci sia, ogni anno viene accompagnato da dibattiti e polemiche; ricordiamo ad esempio le critiche dopo le esclusioni della passata stagione di Messi e Ronaldo, o nel 2024 la disertazione di Vinicius e del Real Madrid alla cerimonia, dopo aver saputo che il premio sarebbe stato assegnato a Rodri. L'ex leggenda blaugrana Gerard Piqué, con un video sul suo profilo TikTok, ha voluto pronosticare quella che secondo lui potrà essere la classifica finale, indicando chi sono i maggiori favoriti alla vittoria finale.

"Yamal e Kane favoriti, se Cubarsì non fosse un difensore..."

Per Piquè uno dei maggiori favoriti alla vittoria finale è: tre trofei con il Bayern Monaco, semifinalista del mondiale e 73 reti complessive tra club e nazionale. A seguire il connazionale, campione del mondo con lae titoli di Fa Cup e Carabao Cup con la maglia del, ma ha saltato una parte di stagione per infortunio. Suanche lui campione del mondo e titolo di MVP conquistato nella passata stagione vinta nella Liga, ha dichiarato: "ha vinto il mondiale, insieme ad Harry Kane è il favorito". Infine ha voluto spendere due parole su, il suo erede blaugrana infatti ha vinto gli stessi trofei di Yamal, guidando club e nazionale con grandissime prestazioni: "Sappiamo come funziona, essendo un difensore centrale è molto complicato, se non lo fosse stato sarebbe uno dei favoriti". L'ultimo difensore ad aver vinto il Pallone d'Oro infatti, funel lontano 2006, quando guidò la suaalla vittoria del mondiale.

PARIGI, FRANCIA - 29 NOVEMBRE: Il trofeo del Pallone d'Oro presentato durante la cerimonia al Théâtre du Châtelet il 29 novembre 2021 a Parigi, Francia. (Foto di Aurelien Meunier/Getty Images)

Il resto della classifica e le due grandi assenze

Nella sua top 10 ha inserito altri grandi nomi come quelli di, tutti autori di un gran mondiale disputato e grandi prestazioni con i rispettivi club. Tra i primi dieci nomi sono presenti anche, che ha vinto Mondiale, Champions League e campionato francese, e i suoi compagni di squadra, quest'ultimo attuale campione in carica del premio. A seguire altri nomi altisonanti come quelli di, che hanno fatto molto bene in stagione, ma non abbastanza per rientrare nei primi posti della sua personale classifica.

Nella parte finale del suo video pubblicato inoltre, ha voluto sottolineare con tono stupito e quasi provocatorio, la mancanza tra i trenta candidati di Pedri e Raphina, entrambi autori di una grande passata stagione.