Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Manita del Barcellona anche in Champions League, questa volta rifilata ai danni del Feyenoord, che nulla ha potuto al Camp Nou contro i ragazzi terribili di Hansi Flick, che stanno viaggiando ad una media di oltre quattro gol rifilati per match. Il trascinatore indiscusso di questo inizio di stagione è sicuramente Raphinha, il capitano del Barça infatti ha siglato otto gol nelle prime cinque apparizioni ufficiali in stagione con la sua squadra, due dei quali realizzati ieri sera al debutto stagionale in Europa, rendendolo il quinto miglior marcatore di sempre in Champions con la maglia blaugrana. Numeri che lo stanno portando ad infrangere record su record, e sembra che non abbia intenzione di fermarsi.

Il dato storico

Il brasiliano è diventato il primo giocatore a trovare la via del gol in ognuna delle prime cinque partite ufficiali del Barcellona dai tempi di, riuscito nella stessa impresa nella stagione 1958-59. Inoltre, soltanto un altro giocatore nella storia del club è riuscito a realizzare più di otto reti nelle prime cinque gare ufficiali: si tratta di, autore di ben nove gol proprio nella stagione 1958-59. Questi dati testimoniano il fortissimo impatto avuto in questo avvio di stagione, facendo inserire Raphinha, sempre più protagonista del club, in una cerchia ristrettissima di grandi protagonisti della storia blaugrana, con un bottino che continua a crescere partita dopo partita.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Pallone d'oro? Raphinha pensa al Barcellona

Nonostante i grandi numeri realizzati anche nella passata stagione, l'attaccante brasiliano è stato sorprendentemente escluso dalla lista dei 30 candidati alla vittoria del. Nella conferenza stampa post-partita di ieri sera,ha preferito non soffermarsi sulla mancata candidatura, concentrandosi invece sulla stagione favolosa che il Barcellona sta vivendo e sulla volontà di continuare a regalare emozioni e divertimento ai propri tifosi. Un messaggio chiaro da parte del brasiliano, che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a trascinare il Barça a suon di gol e prestazioni decisive.