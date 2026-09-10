Il debutto in Champions League del Galatasaray delude pesantemente le altissime aspettative e frena di colpo i sogni della faraonica campagna acquisti. I campioni di Turchia sfidano lo Sporting Lisbona in terra lusitana e crollano per 3-1, in un match che Rafa Leao difficilmente dimenticherà a causa dell'ambiente letteralmente infernale. Alla vigilia, il talentuoso giocatore non si aspettava affatto un clima ostile ad Alvalade ed era arrivato a Lisbona con estrema serenità, sperando in una normale serata di calcio. I caldi tifosi dello Sporting, però, cominciano a contestarlo ferocemente già durante la lettura delle formazioni. Lo stadio esplode in un boato assordante esattamente al minuto 58, quando Buruk lo manda in campo e tutto il pubblico comincia a fischiarlo rumorosamente ad ogni singolo tocco di palla.

Lo strappo del 2018 e la ferita aperta

I tifosi dellonutrono ancora un profondo e radicatonei confronti di Leao, non dimenticano affatto gli eventi del burrascoso passato e gli restituiscono il favore alla prima buona occasione continentale. L'addio inaspettato dell'attaccante rappresenta infatti unasportiva ancora apertissima. Nel 2018, il giocatore decide di trasferirsi improvvisamente in Francia al, risolvendo unilateralmente il contratto e lasciando il club a mani vuote. Questa scelta molto discutibile crea unaemotiva enorme che, a distanza di ben otto anni, fa ancora tremare le fondamenta della, incapace diquello che considera un vero e propriosportivo.

LISBONA, PORTOGALLO - 9 SETTEMBRE: Rafael Leao del Galatasaray A.S. in azione durante la partita della UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 tra Sporting Club de Portugal e Galatasaray A.S. all'Estadio Jose Alvalade il 9 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'aggressione e la fuga del vivaio

La drasticadel contratto arriva alla fine di una stagione sportiva assolutamentee tesa. Un folto gruppo di tifosi portoghesi,per la bruciante e mancata qualificazione in, organizza una violentaal centro sportivo del club. Quella brutta e pericolosa storia terrorizza l'interoe spinge inevitabilmente diversi giocatori importanti ad andare via per tutelare la propriarappresentava all'epoca un prezioso e brillante prodotto dele la piazza accoglie la sua drastica scelta nel modo peggiore possibile.