Sconfitta e fischi per Leao ad Alvalade (3-1). I tifosi dello Sporting non perdonano la fuga del 2018 dopo l'aggressione al centro sportivo
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Il debutto in Champions League del Galatasaray delude pesantemente le altissime aspettative e frena di colpo i sogni della faraonica campagna acquisti. I campioni di Turchia sfidano lo Sporting Lisbona in terra lusitana e crollano per 3-1, in un match che Rafa Leao difficilmente dimenticherà a causa dell'ambiente letteralmente infernale. Alla vigilia, il talentuoso giocatore non si aspettava affatto un clima ostile ad Alvalade ed era arrivato a Lisbona con estrema serenità, sperando in una normale serata di calcio. I caldi tifosi dello Sporting, però, cominciano a contestarlo ferocemente già durante la lettura delle formazioni. Lo stadio esplode in un boato assordante esattamente al minuto 58, quando Buruk lo manda in campo e tutto il pubblico comincia a fischiarlo rumorosamente ad ogni singolo tocco di palla.
Lo strappo del 2018 e la ferita apertaI tifosi dello Sporting nutrono ancora un profondo e radicato rancore nei confronti di Leao, non dimenticano affatto gli eventi del burrascoso passato e gli restituiscono il favore alla prima buona occasione continentale. L'addio inaspettato dell'attaccante rappresenta infatti una ferita sportiva ancora apertissima. Nel 2018, il giocatore decide di trasferirsi improvvisamente in Francia al Lille, risolvendo unilateralmente il contratto e lasciando il club a mani vuote. Questa scelta molto discutibile crea una spaccatura emotiva enorme che, a distanza di ben otto anni, fa ancora tremare le fondamenta della tifoseria, incapace di perdonare quello che considera un vero e proprio tradimento sportivo.
L'aggressione e la fuga del vivaioLa drastica risoluzione del contratto arriva alla fine di una stagione sportiva assolutamente tragica e tesa. Un folto gruppo di tifosi portoghesi, furiosi per la bruciante e mancata qualificazione in Champions League, organizza una violenta aggressione al centro sportivo del club. Quella brutta e pericolosa storia terrorizza l'intero spogliatoio e spinge inevitabilmente diversi giocatori importanti ad andare via per tutelare la propria sicurezza. Leao rappresentava all'epoca un prezioso e brillante prodotto del vivaio e la piazza accoglie la sua drastica scelta nel modo peggiore possibile.
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