Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

A 22 anni molti calciatori sono ancora alla ricerca della propria strada. Zeynep Mestan, invece, ne ha già trovata una che porta direttamente sulla panchina del Turgutluspor, club dilettantistico maschile turco. Nelle scorse ore, infatti, la dirigenza della squadra di Turgutlu ha ufficializzato la nomina di capo allenatrice della giovanissima calciatrice turca, Zeynep Mestan, attirando l'attenzione del calcio mondiale.

Il Turgutluspor sceglie la giovanissima Zeynep Mestan

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"Prendo a modello Pep Guardiola"

Intervistata da Sporarena, Zeynep Mestan ha commentato l'inizio della sua avventura sulla panchina del Turgutluspor affermando: "Prendo a modello Pep Guardiola e Sergen Yalçın. Le mie ambizioni sono legate al calcio, non alla cucina. Voglio proporre un calcio offensivo".

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