L'ex giovanissima calciatrice diventa allenatrice della squadra dilettantistica
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A 22 anni molti calciatori sono ancora alla ricerca della propria strada. Zeynep Mestan, invece, ne ha già trovata una che porta direttamente sulla panchina del Turgutluspor, club dilettantistico maschile turco. Nelle scorse ore, infatti, la dirigenza della squadra di Turgutlu ha ufficializzato la nomina di capo allenatrice della giovanissima calciatrice turca, Zeynep Mestan, attirando l'attenzione del calcio mondiale.
Il Turgutluspor sceglie la giovanissima Zeynep MestanNata il 30 luglio 2004 a Smirne (Turchia), Zeynep Mestan muove i primi passi nel mondo del calcio vestendo la maglia di diversi club amatoriali femminili. Dal 2019 a oggi, la calciatrice turca ha militato in ben otto squadre e, secondo la TFF (Federazione calcistica turca), al momento, starebbe giocando per il Bornova Genç Yıldızlar Spor. Una carriera nel calcio femminile che sembrerebbe soltanto agli inizi, eppure, Zeynep Mestan ha scelto la via della panchina, decidendo di iniziare la sua avventura nel mondo degli allenatori a soli 22 anni.
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"Prendo a modello Pep Guardiola"Intervistata da Sporarena, Zeynep Mestan ha commentato l'inizio della sua avventura sulla panchina del Turgutluspor affermando: "Prendo a modello Pep Guardiola e Sergen Yalçın. Le mie ambizioni sono legate al calcio, non alla cucina. Voglio proporre un calcio offensivo".
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