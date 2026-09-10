L'ex giovanissima calciatrice diventa allenatrice della squadra dilettantistica

Antonino Paradino
Vlahovic Skriniar

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A 22 anni molti calciatori sono ancora alla ricerca della propria strada. Zeynep Mestan, invece, ne ha già trovata una che porta direttamente sulla panchina del Turgutluspor, club dilettantistico maschile turco. Nelle scorse ore, infatti, la dirigenza della squadra di Turgutlu ha ufficializzato la nomina di capo allenatrice della giovanissima calciatrice turca, Zeynep Mestan, attirando l'attenzione del calcio mondiale.

Il Turgutluspor sceglie la giovanissima Zeynep Mestan

Nata il 30 luglio 2004 a Smirne (Turchia), Zeynep Mestan muove i primi passi nel mondo del calcio vestendo la maglia di diversi club amatoriali femminili. Dal 2019 a oggi, la calciatrice turca ha militato in ben otto squadre e, secondo la TFF (Federazione calcistica turca), al momento, starebbe giocando per il Bornova Genç Yıldızlar Spor. Una carriera nel calcio femminile che sembrerebbe soltanto agli inizi, eppure, Zeynep Mestan ha scelto la via della panchina, decidendo di iniziare la sua avventura nel mondo degli allenatori a soli 22 anni.
Zeynep Mestan, Turchia
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Pochi giorni fa, infatti, il club dilettantistico maschile turco del Turgutluspor ha scelto la giovane Mestan come capo allenatrice della propria squadra, attirando l'attenzione della stampa sportiva turca e internazionale. Attraverso un comunicato, la società turca ha reso ufficiale la scelta scrivendo: "In linea con la ristrutturazione del nostro club e con i nostri obiettivi per la nuova stagione, abbiamo raggiunto un accordo con Zeynep Mestan riguardo al ruolo di allenatore. Auguriamo a Zeynep Mestan, che guiderà la nuova struttura e l'organizzazione tecnica del nostro club, ogni successo sotto la nostra maglia rossonera; e speriamo che questa nuova era sia vantaggiosa per la nostra comunità, il nostro club e tutti i nostri tifosi".

"Prendo a modello Pep Guardiola"

Intervistata da Sporarena, Zeynep Mestan ha commentato l'inizio della sua avventura sulla panchina del Turgutluspor affermando: "Prendo a modello Pep Guardiola e Sergen Yalçın. Le mie ambizioni sono legate al calcio, non alla cucina. Voglio proporre un calcio offensivo".
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Infine, sui commenti positivi e negativi ricevuti, la giovane allenatrice ha concluso: "I miei follower sono aumentati, ma non è questo il mio obiettivo. Il nostro presidente mi ha chiesto: 'Non ho dubbi sulle tue capacità di allenatrice, ma sei in grado di gestire le reazioni?' Ho risposto di sì. Dimostreremo a tutti il ​​nostro valore entro la fine della stagione. Sapevo che avrei ricevuto reazioni dure sui social media. Ci sono insulti, minacce ma anche commenti molto positivi. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono. Ci concentreremo completamente sul campo e sul successo che otterremo a fine stagione".

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