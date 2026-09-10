Il 3-1 subito dal Galatasaray contro lo Sporting nella prima giornata della League Phase di Champions League non è andato giù a Okan Buruk, che al termine della partita ha puntato il dito contro alcune decisioni dell'arbitro norvegese Espen Eskas. Il tecnico turco, pur facendo i complimenti allo Sporting per la vittoria, ha individuato nel rigore concesso a Luis Suarez uno dei momenti decisivi dell'incontro. Ma non solo: secondo Buruk, all'inizio della partita sarebbe mancata anche un'espulsione nei confronti di Altimira, autore di un intervento a gamba alta su Batrakov al 23'.

Sporting Lisbona-Galatasaray: le parole di Buruk

Il Galatasaray era partito nel migliore dei modi ad Alvalade, trovando il vantaggio e riuscendo a gestire il possesso nella prima parte della gara. Lo Sporting ha però reagito rapidamente, trovando il pareggio e poi completando la rimonta nella ripresa. A far infuriare Buruk è stato soprattutto il rigore assegnato allo Sporting e trasformato dal colombiano. Secondo l'allenatore del Galatasaray, quella decisione ha cambiato completamente l'inerzia della partita.

LISBONA, PORTOGALLO - 9 SETTEMBRE: Lucas Torreira del Galatasaray A.S. (a sinistra) contende il possesso palla a Goncalo Inacio dello Sporting CP (a destra) durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Sporting Club de Portugal e Galatasaray A.S. all'Estadio Jose Alvalade il 9 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

In conferenza stampa, l'allenatore turco ha parlato della partita, accusando però l'arbitro: "Oltre al calcio, sono successe molte cose. Oggi devo parlare. Complimenti allo Sporting, questo non ha nulla a che fare con loro. Ci sarebbe dovuto essere un cartellino rosso e non il rigore. Il VAR doveva essere presente, avrebbe potuto e dovuto aiutare l'arbitro".

Ha poi terminato: "Abbiamo iniziato la partita molto bene segnando un gol, ma lo Sporting ha centrato l'obiettivo al primo attacco. Nel secondo tempo, il rigore che non era rigore è diventato il punto di svolta della partita. Abbiamo perso fiducia e lo Sporting ne ha guadagnata. Dopo il 2-1, hanno giocato meglio. Questo arbitro, in Champions League , ha commesso molti errori e ha influenzato la partita. Avremmo potuto fare meglio dopo il 2-1, dobbiamo vincere contro gli errori dell'arbitro".

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, classe 2000, ha confermato quanto detto prima dal suo allenatore: "Nel complesso, abbiamo giocato molto bene. Siamo stati molto bravi nel primo tempo, ma a metà partita. Non l'ho vista bene, dicono che non fosse fallo, si è mosso un po' in avanti. Anche l'anno scorso non abbiamo iniziato come volevamo, ma abbiamo reagito bene. Abbiamo la forza per farlo.".