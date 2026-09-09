Quattro vittorie di fila e due partite senza prendere gol sono un buon modo per prepararsi all'Europa. Sporting Lisbona-Galatasaray, mercoledì 9 settembre alle 21:00 all'Estádio José Alvalade, dirà però qualcosa in più sul reale livello raggiunto dalla squadra di Rui Borges, fin qui praticamente senza sbavature in campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Galatasaray arriva da una prospettiva diversa. In Turchia il rendimento resta convincente, ma appena si oltrepassano i confini nazionali riemerge un problema che Okan Buruk non è ancora riuscito a cancellare: una sola vittoria nelle ultime 15 trasferte europee. E stavolta bisognerà provarci senza Victor Osimhen. Prima dell’avvio della gara puoi valutare anche gli altri appuntamenti presenti nella programmazione sportiva: ACCEDI ALLA SEZIONE LIVE DI GOLDBET E CONSULTA GLI EVENTI DISPONIBILI, ESPLORA IL PALINSESTO DI LOTTOMATICA PER TROVARE LA DIRETTA CHE CERCHI oppure CONTROLLA SU VINCITÙ QUALI EVENTI SONO PREVISTI LIVE.

Dove vedere Sporting Lisbona-Galatasaray in TV e streaming

Per seguire integralmente la partita dell'Alvalade bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Mix o Sky Sport 254. Il calcio d'inizio di Sporting Lisbona-Galatasaray è fissato alle 21:00 di mercoledì 9 settembre, con Elia Faggion alla telecronaca. La visione in streaming sarà disponibile su NOW e, per gli abbonati Sky, attraverso Sky Go sui dispositivi supportati. Non è prevista una trasmissione gratuita in chiaro dell'incontro. Sporting e Galatasaray faranno inoltre parte della Diretta Gol delle partite delle 21:00, proposta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e disponibile su NOW. Gli aggiornamenti dalla sfida di Lisbona saranno raccontati da Federico Zanon.

Lo Sporting corre, segna e adesso vuole trasferire tutto in Europa

Il dato più immediato sono le quattro vittorie consecutive, ma lo Sporting ha costruito questa partenza soprattutto attraverso un equilibrio che Rui Borges sembra aver trovato molto presto. Le ultime due gare contro Rio Ave e Nacional sono terminate senza reti al passivo. Non significa che i portoghesi abbiano rinunciato ad aggredire: semplicemente concedono meno quando perdono il pallone e riescono a riordinarsi con maggiore velocità.

Il centrocampo aiuta a capire perché. Doumbia dà copertura e presenza fisica, Sergi Altimira può partecipare maggiormente alla costruzione e davanti a loro Zalazar trova zone nelle quali ricevere già rivolto verso la porta. Non è un dettaglio, perché proprio la capacità di occupare lo spazio alle spalle dei mediani del Galatasaray potrebbe diventare uno dei temi della serata. Sulle corsie Rui Borges ha poi giocatori con caratteristiche differenti. Catamo cerca con maggiore frequenza l'uno contro uno e può stringere verso l'area, mentre Flávio Gonçalves permette di dare profondità senza togliere spazio alle avanzate del terzino. Al centro Luis Suárez deve trasformare questo volume offensivo in presenza dentro l'area.

Lo Sporting dovrà fare a meno di Nuno Santos, fermato da un problema muscolare, e João Simões, indisponibile per un infortunio al piede. Resta invece da valutare Ba, alle prese con una contusione. C'è infine un precedente statistico che alimenta la fiducia portoghese: lo Sporting ha vinto gli ultimi tre confronti contro formazioni turche. L'Alvalade proverà a spingere la serie un passo più avanti.

FARO, PORTOGALLO - 31 LUGLIO: Flavio Gonçalves dello Sporting CP (a sinistra) cerca di sfuggire alla marcatura di Nicolás Domínguez del Nottingham Forest FC (a destra) durante l’amichevole precampionato tra Sporting CP e Nottingham Forest, disputata all’Estádio Algarve il 31 luglio 2026 a Faro, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il Galatasaray perde Osimhen proprio prima di Lisbona

L'assenza che cambia la partita del Galatasaray ha un nome preciso: Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è fuori per un problema all'adduttore e costringe Okan Buruk a modificare non soltanto l'undici iniziale, ma anche il modo di attaccare. Senza un centravanti capace di tenere impegnati da solo i due difensori centrali, la soluzione dovrebbe essere Barış Alper Yılmaz nel ruolo più avanzato. È una scelta che toglie qualcosa in termini di presenza fisica dentro l'area ma può rendere l'attacco turco meno prevedibile: Yılmaz può allargarsi, attaccare la profondità e scambiare posizione con gli uomini alle sue spalle.

Ed è lì che il Galatasaray conserva parecchia qualità. Sané può partire largo per cercare successivamente il piede forte, Batrakov ha libertà di muoversi alle spalle della punta e Yunus Akgün completa una linea di trequartisti che non offre riferimenti semplici da seguire. Il problema europeo, però, resta evidente. Una vittoria nelle ultime quindici trasferte UEFA e tredici sconfitte raccontano una squadra che lontano da Istanbul fatica a riprodurre la stessa sicurezza mostrata nelle competizioni nazionali. Le assenze non riguardano soltanto Osimhen. Lemina è fermo per un problema all'adduttore, Singo non è disponibile per un infortunio alla coscia e Günay Güvenç è fuori per un problema muscolare. Buruk arriva quindi a Lisbona con meno margine per intervenire dalla panchina.

Caricamento post Instagram...

Il duello può nascere alle spalle di Torreira

Lo Sporting non ha interesse a trasformare la partita in una continua successione di transizioni. Rui Borges può provare invece a muovere il blocco turco facendo circolare rapidamente il pallone tra Altimira, Doumbia e i due centrali. La zona da osservare sarà quella di Torreira. Se Zalazar riuscirà a ricevere alle sue spalle costringendo uno dei difensori a uscire, potrebbero aprirsi corridoi interessanti per Suárez e per gli inserimenti degli esterni. Dall'altra parte il Galatasaray ha un'arma evidente per impedire allo Sporting di alzarsi senza precauzioni: Sané. Lasciargli campo dopo una palla persa sarebbe probabilmente l'errore più pericoloso che i portoghesi potrebbero commettere.

ISTANBUL, TURCHIA - 30 AGOSTO: Victor Osimhen del Galatasaray festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Göztepe SK, disputata al Rams Park Stadium il 30 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Le probabili formazioni: Zalazar tra le linee, Buruk ridisegna l'attacco senza Osimhen

Rui Borges dovrebbe mantenere il 4-2-3-1, ma in fase di possesso lo Sporting può costruire con una disposizione meno rigida. Rui Silva sarà protetto da Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; proprio i terzini avranno il compito di dare ampiezza quando Catamo e Flávio Gonçalves entreranno maggiormente dentro il campo. Doumbia e Sergi Altimira formeranno la base del centrocampo: il primo più attento alle coperture preventive, il secondo coinvolto nella progressione del pallone.

Davanti a loro Zalazar avrà il compito più delicato, muovendosi tra centrocampo e difesa del Galatasaray per creare una linea di passaggio interna e avvicinarsi a Suárez. Catamo può partire largo per poi attaccare il mezzo spazio, mentre Flávio Gonçalves offre profondità sul lato opposto. Il riferimento centrale resta Luis Suárez, utile anche per fissare i difensori e liberare spazio ai tre uomini alle sue spalle.

La costruzione del Galatasaray sarà inevitabilmente condizionata dall'assenza di Osimhen. Buruk dovrebbe partire anch'egli dal 4-2-3-1, affidando a Gabriel Sara e Torreira il controllo della zona centrale: l'uruguaiano dovrà soprattutto garantire equilibrio quando i terzini avanzeranno, mentre Sara può sganciarsi per collegare i reparti.

La vera particolarità sarà davanti. Barış Alper Yılmaz può agire da centravanti mobile senza occupare permanentemente l'area, favorendo gli scambi di posizione con Batrakov. Sané partirà prevalentemente da una corsia ma cercherà spesso il movimento interno, mentre Yunus Akgün dovrà dare equilibrio sull'altro lato. Senza Osimhen il Galatasaray perde un riferimento classico, ma può guadagnare una maggiore imprevedibilità nelle rotazioni offensive.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flávio Gonçalves; Suárez. Allenatore: Rui Borges.

GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sané; Barış Alper Yılmaz. Allenatore: Okan Buruk.

Sporting Lisbona-Galatasaray: data, orario e canali