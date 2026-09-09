Erling Haaland ormai non ha più bisogno di molte occasioni per lasciare il segno. A Oporto, nella prima giornata della nuova edizione della Champions League 2026/27, il centravanti del Manchester City ha trasformato una partita bloccata in un nuovo capitolo della sua storia europea.

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Haaland, doppietta al Porto e primi tre punti per il City

Ora sono 59 gol in 59 partite per il norvegese

Ilha superato ilper 2-0, conquistando immediatamente la prima ed importante vittoria in trasferta. Dopo un primo tempo bloccato e senza reti, ma con diverse occasioni per gli inglesi,ha sbloccato la gara al 47', raccogliendo un cross di Matheus Nunes con una grandeche ha battuto Diogo Costa. I portoghesi hanno provato a reagire, ma il City ha mantenuto ildella partita e, in pieno recupero, hanuovamente con il proprio '': al 91esimo Haaland ha infatti trovato la, questa volta da distanza ravvicinata su assist di Ait Nouri, chiudendo definitivamente il confronto ednel migliore dei modi il proprio esordio inLa secondadella stagione, e la prima, ha portatoin Champions League: una media impressionante e precisa di un gol per partita, che gli permette di consolidarsi alnella classifica deidi sempre della competizione, e che assume ancora più valore considerando il percorso del norvegese, a segno incon ogni squadra con cui ha giocato, tra. La prestazione di Oporto rappresenta inoltre un ottimo inizio per i Citizens e per l'era di, che può decisamente contare sul suo principale terminale offensivo, premiato anche come '' dalla UEFA.

PORTO, PORTOGALLO - 08 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City ha un colpo di testa salvato sotto la pressione di Jakub Kiwior dell'FC Porto durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD1 tra FC Porto e Manchester City all'Estadio do Dragao l'8 settembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il messaggio lanciato dal 'cyborg' norvegese è chiaro: cambiano allenatori, cambiano compagni e passano le stagioni, ma il suo rapporto con la Champions League e soprattutto con il gol, rimane sempre lo stesso. Segnare, decidere le gare e continuare ad inseguire record.