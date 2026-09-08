Dopo la denuncia tramite un video su TikTok di una tifosa dell'Olimpique Marsiglia, che ha affermato di essere stata molestata sessualmente allo stadio, il club francese ha rilasciato un comunicato nel quale afferma di dare pieno sostegno alla ragazza e di collaborare con le autorità per scoprire i fatti e trovare i colpevoli.

"Mi sono sentita sporca"

Une agression sexuelle au Vélodrome ? L'OM apporte "tout son soutien" à la supportrice concernée et promet de collaborer avec les autorités. https://t.co/Z2b3NI6cTy — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2026

Una tifosa del Marsiglia, presente alin occasione della gara di Ligue 1 contro il(finita 2-3), ha denunciato una molestia. La ragazza, tramite il suo profilo TikTok, ha raccontato ciò che è accaduto allo stadio. ". Ho visto l'uomo seduto dietro di me andare via. Poi si è riseduto dietro di me. È successo una seconda volta, poi una terza, sempre con quella sensazione di essere sfiorata".

Ma la ragazza, successivamente, ha notato qualcosa di strano: "Quando mi sono seduta, mi sono tirata indietro la maglietta. Avevo le dita bagnate. Ho guardato mio padre e ho notato che avevo sperma dappertutto sulla maglietta e sulla parte superiore dei glutei, sui pantaloni". Stranita, la ragazza ha pensato fosse saliva, ma non era così: "All'inizio, abbiamo pensato che fosse saliva. Era estremamente denso e lo sperma ha un odore particolare. Non c'erano dubbi".

La ragazza ha concluso raccontando la brutta sensazione che l'ha pervasa per il resto del tempo: "Mi sono sentita sporca, come una merda. È stato orribile, avevo le dita ricoperte. Non potevo nemmeno andare in bagno a sciacquarmi. È una situazione che non augurerei a nessuno".

MARSIGLIA, FRANCIA - 2 MAGGIO: i tifosi dell’Olympique Marsiglia durante la semifinale d’andata della UEFA Europa League 2023/24 tra Olympique Marsiglia e Atalanta BC allo Stade de Marseille, il 2 maggio 2024 a Marsiglia, Francia. (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

Aggressione sessuale, il comunicato del Marsiglia

Ovviamente la situazione non è passata inosservata agli occhi della società, che, come riportato da, ha preso le parti della ragazza. "Non appena venuto a conoscenza della situazione, il club l'ha contattata e si è offerto di sostenerla pienamente nei suoi sforzi per fare luce sulla vicenda.".