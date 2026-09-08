Il Marsiglia ha offerto pieno supporto ad una ragazza presunta vittima di violenza sessuale. Il club aiuterà le forze dell'ordine per fare luce sulla vicenda.
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Dopo la denuncia tramite un video su TikTok di una tifosa dell'Olimpique Marsiglia, che ha affermato di essere stata molestata sessualmente allo stadio, il club francese ha rilasciato un comunicato nel quale afferma di dare pieno sostegno alla ragazza e di collaborare con le autorità per scoprire i fatti e trovare i colpevoli.
"Mi sono sentita sporca"Una tifosa del Marsiglia, presente al Velodrome in occasione della gara di Ligue 1 contro il Paris FC (finita 2-3), ha denunciato una molestia. La ragazza, tramite il suo profilo TikTok, ha raccontato ciò che è accaduto allo stadio. "Ho sentito qualcosa sfiorarmi. Ho visto l'uomo seduto dietro di me andare via. Poi si è riseduto dietro di me. È successo una seconda volta, poi una terza, sempre con quella sensazione di essere sfiorata".
Ma la ragazza, successivamente, ha notato qualcosa di strano: "Quando mi sono seduta, mi sono tirata indietro la maglietta. Avevo le dita bagnate. Ho guardato mio padre e ho notato che avevo sperma dappertutto sulla maglietta e sulla parte superiore dei glutei, sui pantaloni". Stranita, la ragazza ha pensato fosse saliva, ma non era così: "All'inizio, abbiamo pensato che fosse saliva. Era estremamente denso e lo sperma ha un odore particolare. Non c'erano dubbi".
La ragazza ha concluso raccontando la brutta sensazione che l'ha pervasa per il resto del tempo: "Mi sono sentita sporca, come una merda. È stato orribile, avevo le dita ricoperte. Non potevo nemmeno andare in bagno a sciacquarmi. È una situazione che non augurerei a nessuno".
Aggressione sessuale, il comunicato del MarsigliaOvviamente la situazione non è passata inosservata agli occhi della società, che, come riportato da RMC Sport, ha preso le parti della ragazza. "Non appena venuto a conoscenza della situazione, il club l'ha contattata e si è offerto di sostenerla pienamente nei suoi sforzi per fare luce sulla vicenda. L'OM metterà a disposizione tutte le informazioni in suo possesso, collaborerà pienamente con le autorità competenti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla luce dei fatti che potranno emergere".
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