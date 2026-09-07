Il Marsiglia sta vivendo un inizio di campionato da dimenticare. Il club francese incassa soltanto 3 punti nelle prime 3 partite e occupa attualmente il decimo posto della classifica della Ligue 1. Durante l'ultima sfida contro il Paris FC al Vélodrome, la squadra subisce una dolorosa sconfitta per 3-2, un colpo che lascia una cicatrice profonda in casa Olympique. Lassine Sinayoko gela immediatamente il pubblico di casa e segna dopo appena 23 secondi di gioco. Il Marsiglia reagisce due volte grazie alla doppietta di Amine Gouiri, il quale risponde colpo su colpo alla doppietta iniziale di Sinayoko. La squadra di casa, però, butta tutto via nel finale. Un rigore decisivo regala la clamorosa tripletta all'attaccante maliano e sancisce la vittoria finale del Paris FC.

L'analisi di Genesio tra attacco e orrori difensivi

Al termine del rovinoso scivolone casalingo,non nasconde affatto la propriae punta il dito soprattutto contro glifatali commessi dalla sua squadra nella fase. L'allenatore analizza lucidamente la prestazione e ammette le grandi difficoltà palesate in campo: "Non è stata sicuramente la partita ideale. In alcuni momenti abbiamo confuso un po' tutto". Il tecnico francese riconosce volentieri gli aspettimostrati dai giocatori con il pallone tra i piedi: "Abbiamo creato gioco, abbiamo attaccato sulle fasce, ci sono stati dei buoni movimenti e dei raddoppi".distrugge però l'atteggiamento della: "Non possiamo aspettarci grandi risultati se difendiamo in questo modo. Il terzo gol rappresenta quello che abbiamo sbagliato: troppo tempo nella trasmissione, mancanza di equilibrio e ci siamo fatti sorprendere in contropiede come una squadra di ragazzini".

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Bruno Genesio, allenatore del LOSC Lille, osserva il campo prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC, disputata al Villa Park il 19 marzo 2026 a Birmingham, in Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

L'assunzione di responsabilità e la richiesta tattica

Caricamento post Instagram...

Nonostante le durissimerivolte ai difensori, l'esperto mister si assume ugualmente una parte dellaper il passo falso.spiega nel dettaglio i dogmi del suo calcio, un sistema che richiede continuae pressione alta costante sul portatore di palla. L'allenatore richiama però l'interoa una maggiore capacità di leggere i singoli e delicati momenti della partita. Il tecnico chiude infatti lastampa lanciando un monito tattico chiarissimo in vista dei prossimi impegni: "Chiedo alla squadra di pressare e difendere in avanti, ma bisogna essere lucidi per capire quando farlo e quando invece bisogna abbassarsi e difendere in blocco".