Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio internazionale è ormai trascorso, con gli ultimi big match che si disputeranno nella giornata di oggi prima di cedere il passo alle coppa europee. Brilla lo spettacolo della Premier League con il Manchester City di Gigio Donnarumma che vince ancora, di misura, contro il Coventry City con la consueta rete di Haaland. Impatta 1-1 invece il Brentford di Kayode, uscito al 46' per scelta tecnica, riorganizzando difesa e centrocampo. Un pareggio ma a reti bianche anche per il Tottenham di De Zerbi, Udogie e Tonali, con il primo che ha lasciato il campo nella ripresa, dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Ma tanto ancora è successo in giro per il mondo: scopriamo quindi insieme il destino degli altri calciatori e allenatori italiani all'estero e le loro avventure sportive degli ultimi giorni!

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