L'inizio di annata della Fiorentina sembra la seconda stagione di una serie tragicomica, in cui il nuovo personaggio, chiamato a sostituire chi tanto bene ha fatto in precedenza, non viene apprezzato dai fan ed è prontamente sostituito con il suo predecessore. È esattamente ciò che è accaduto a Firenze, con l'esonero, non molto a sorpresa, di Fabio Grosso e il ritorno, sconfessando i cardini del nuovo progetto, di Paolo Vanoli.

Game over

"ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile". Con questo comunicato, dai toni freddi, laha annunciato la separazione con. L'ex tecnico del, che a Reggio Emilia aveva trovato la propria tazza di tè, è stato scelto in estate daper iniziare il nuovo corso viola. La campagna acquisti faraonica, una rosa rivoluzionata e la pressione del Centenario hanno, però, voltato le spalle al tecnico, finito per schiantarsi contro la piazza e uscire tra i fischio dell'Artemio Franchi.

Fabio Grosso, allenatore Fiorentina (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dunque, l'avventura di Grosso a Firenze è durata appena quattro partite. Il dominio territoriale mostrato contro il Benevento in Coppa Italia sembrava l'inizio di un percorso virtuoso, sempre tenendo conto del livello dell'avversario. Invece, il campionato ha distrutto tutte le certezze, poche, che la Fiorentina è riuscita a costruire nella prestagione, complice il continuo via vai di acquisti e cessioni. 4-0 contro la Roma, 0-3 contro il Frosinone e 1-2, in rimonta, contro il Torino. Questo è stato il tragico filotto che ha posto fine all'avventura del campione del mondo 2006 alla guida della viola, diventando il secondo esonero più veloce della storia recente della Serie A, alle spalle di Ballardini, sollevato dall'incarico da Zamparini alla seconda giornata per De Zerbi.

Fabio #Grosso saluta e applaude lo stadio: l’allenatore viola ha portato la squadra sotto la curva, da cui sono partiti fischi e cori contro lo stesso tecnico. 👋🏻



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Ritorno al passato

Come riporta Gianluca Di Marzio,, sceso in campo nella notte per limitare i danni, ha scelto di affidare la panchina a. Quest'ultimo, in occasione dei festeggiamenti per il Centenario, aveva ribadito come fosse stato sorpreso dalla scelta di non rinnovargli il contratto al termine della passata stagione. Infatti, Vanoli subentrò ain dinamiche pressoché simili a quelle attuali, trascinando lain una salvezza tranquilla, chiudendo il girone di ritorno al settimo posto. Toccherà nuovamente all'ex allenatore ditirare fuori la viola dalle sabbie mobili, creando un gruppo solido e coeso, valorizzando i tanti giocatori arrivati dal mercato.