Vozinha stupisce ancora. Entrato nei cuori degli appassionati per la sua grande storia con il Capo Verde al Mondiale 2026, il portiere ora in forza al Colo Colo si è presentato nel migliore dei modi collezionando ben due clean sheet nelle prime due gare in Cile.

Un nuovo inizio a 40 anni

L'età, almeno per, sembra essere soltanto un numero. Il portiere africano, forte delle sue ottime prestazioni in Coppa del Mondo con il Capo Verde, ha deciso di mettersi in gioco approdando in, in uno dei club più importanti del Paese, vestendo la stessa maglia di un grande ex Inter come

SANTIAGO, CILE - 26 AGOSTO: Il portiere Vozinha del Colo Colo effettua un salvataggio durante una partita della Copa Chile tra Colo Colo e Union Española all'Estadio Nacional Julio MartÌnez Pradanos il 26 agosto 2026 a Santiago, Cile. (Foto di Marcelo Hernandez/Getty Images)

Eppure, il suo impatto in maglia Cacique è stato davvero impressionante. Nelle prime due uscite, l'estremo difensore capoverdiano ha infatti concluso i suoi debutti in Copa Chile e in campionato senza raccogliere il pallone dalla propria rete, un dato che conferma la continuità e la forma fisica di un portiere capace di mantenere un rendimento importante nonostante l'avanzare dell'età.

180 minuti senza subire gol

Due partite, due clean sheet. Dopo l'ottimo debutto in Copa Chile, in cui il Colo Colo ha superato l'Unión Española per 3-0, Vozinha ha inanellato ieri sera il suo secondo clean sheet consecutivo, al debutto in Liga de Primera (massimo campionato cileno), nel pareggio per 0-0 contro l'Huachipato allo stadio Ester Roa Rebolledo di Concepción. Un totale di 180 minuti e ben 0 reti subite.

Terminó el partido.



Empate sin goles en nuestra visita ante Huachipato en Concepción.



Presentado por Jetour. pic.twitter.com/ArbVA7vqk9 — Colo-Colo (@ColoColo) September 6, 2026