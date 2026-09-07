Il portiere capoverdiano continua a stupire in Cile: due partite, due clean sheet e una nuova avventura iniziata nel migliore dei modi
Vozinha al Monumental: il Colo-Colo è pronto ad accogliere il portiere
Vozinha stupisce ancora. Entrato nei cuori degli appassionati per la sua grande storia con il Capo Verde al Mondiale 2026, il portiere ora in forza al Colo Colo si è presentato nel migliore dei modi collezionando ben due clean sheet nelle prime due gare in Cile.
Un nuovo inizio a 40 anniL'età, almeno per Vozinha, sembra essere soltanto un numero. Il portiere africano, forte delle sue ottime prestazioni in Coppa del Mondo con il Capo Verde, ha deciso di mettersi in gioco approdando in Cile, in uno dei club più importanti del Paese, vestendo la stessa maglia di un grande ex Juventus e Inter come Arturo Vidal.
Eppure, il suo impatto in maglia Cacique è stato davvero impressionante. Nelle prime due uscite, l'estremo difensore capoverdiano ha infatti concluso i suoi debutti in Copa Chile e in campionato senza raccogliere il pallone dalla propria rete, un dato che conferma la continuità e la forma fisica di un portiere capace di mantenere un rendimento importante nonostante l'avanzare dell'età.
180 minuti senza subire golDue partite, due clean sheet. Dopo l'ottimo debutto in Copa Chile, in cui il Colo Colo ha superato l'Unión Española per 3-0, Vozinha ha inanellato ieri sera il suo secondo clean sheet consecutivo, al debutto in Liga de Primera (massimo campionato cileno), nel pareggio per 0-0 contro l'Huachipato allo stadio Ester Roa Rebolledo di Concepción. Un totale di 180 minuti e ben 0 reti subite. Vozinha, dunque, riparte così dopo la Coppa del Mondo in America: presentandosi al Cile e al calcio sudamericano come un portiere che, nonostante i 40 anni, può ancora rappresentare una soluzione affidabile per le squadre che credono ancora nel suo potenziale.
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