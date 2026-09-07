Le Petit Diable, nonostante le temperature elevatissime, ha regalato all'Orlando City, con un suo gol, la vittoria in campionato
Antoine Griezmann, dopo un decennio trascorso ad altissimi livelli tra Atletico Madrid, Barcellona e Nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018, ha scelto la via del relax per godersi gli ultimi anni di carriera. Le Petit Diable ha firmato con l'Orlando City, club di MLS, arricchendo la lista di stelle del campionato statunitense. Il suo impatto, con 6 gol e 3 assist, è stato devastante, nonostante una minaccia sgradita: il caldo alle stelle e l'umidità fuori controllo.
Relax in grande stileNella notte italiana tra sabato e domenica, l'Orlando City, club in cui giocò anche Kaka, ha ospitato il San Diego FC per il 23esimo match della MLS. I padroni di casa, fermi all'ottavo posto in classifica nella Eastern Conference, proseguono il loro buon momento di forma con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre di campionato.
L'autentico trascinatore della squadra di Orlando è, come presumibile, Antoine Griezmann. Il francese, autore di 6 reti e 3 assist in 11 partite, ha regalato la vittoria e tre punti contro il San Diego grazie a un destro incrociato sul secondo palo al 28esimo del primo tempo. Ma, a fare il giro del web non è stato il gol dell'ex Atletico Madrid, quanto il suo modo di combattere l'afa della Florida.
The Florida humidity had Antoine Griezmann fighting for his life 🇺🇸😭 pic.twitter.com/sxgISu4ekR— USMNT Only (@usmntonly) September 6, 2026
Il sipariettoA metà del primo tempo, come accaduto durante i Mondiali e adesso anche in Serie A, l'arbitro ha fermato il gioco per il cooling break, permettendo ai giocatori in campo di dissetarsi. Le telecamere hanno prontamente indugiato su Griezmann, avvolto da due asciugamani bagnati, uno sul collo e uno sulla testa. Infatti, le temperature alte di questi ultimi giorni, condite da un'umidità tipica della Florida, hanno colto di sorpresa il francese, poi ristabilitosi, chiudendo la partita senza essere sostituito.
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