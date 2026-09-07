Antoine Griezmann, dopo un decennio trascorso ad altissimi livelli tra Atletico Madrid, Barcellona e Nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018, ha scelto la via del relax per godersi gli ultimi anni di carriera. Le Petit Diable ha firmato con l'Orlando City, club di MLS, arricchendo la lista di stelle del campionato statunitense. Il suo impatto, con 6 gol e 3 assist, è stato devastante, nonostante una minaccia sgradita: il caldo alle stelle e l'umidità fuori controllo.

Relax in grande stile

Nella notte italiana tra sabato e domenica, l'Orlando City, club in cui giocò anche, ha ospitato ilper il 23esimo match della MLS. I padroni di casa, fermi all'ottavo posto in classifica nella, proseguono il loro buon momento di forma con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre di campionato.

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid viene sollevato dai compagni di squadra durante un tributo post-partita in suo onore dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'autentico trascinatore della squadra di Orlando è, come presumibile, Antoine Griezmann. Il francese, autore di 6 reti e 3 assist in 11 partite, ha regalato la vittoria e tre punti contro il San Diego grazie a un destro incrociato sul secondo palo al 28esimo del primo tempo. Ma, a fare il giro del web non è stato il gol dell'ex Atletico Madrid, quanto il suo modo di combattere l'afa della Florida.

The Florida humidity had Antoine Griezmann fighting for his life 🇺🇸😭 pic.twitter.com/sxgISu4ekR — USMNT Only (@usmntonly) September 6, 2026

Il siparietto

A metà del primo tempo, come accaduto durante ie adesso anche in, l'arbitro ha fermato il gioco per il, permettendo ai giocatori in campo di dissetarsi. Le telecamere hanno prontamente indugiato su, avvolto da due asciugamani bagnati, uno sul collo e uno sulla testa. Infatti, le temperature alte di questi ultimi giorni, condite da un'umidità tipica della Florida, hanno colto di sorpresa il francese, poi ristabilitosi, chiudendo la partita senza essere sostituito.