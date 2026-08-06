Antoine Griezmann trascina ancora a 35 anni, firmando il primo successo dell'Orlando City in Leagues Cup con gol e il riconoscimento di 'uomo partita'
L'impatto di Antoine Griezmann con il calcio americano continua a sorprendere: l'attaccante francese ha lasciato subito il segno anche il Leagues Cup, trascinando l'Orlando City al successo contro il Monterrey. Una prestazione completa, impreziosita da un gol pesante e dal meritato premio di MVP.
Griezmann ancora decisivo: gol e MVPBastano poche settimane per capire quanto Antoine Griezmann sia già diventato un punto di riferimento per l'Orlando City. Nel match d'esordio in Leagues Cup, disputato davanti ad oltre 25 mila spettatori all'Inter&Co Stadium di Orlando, il francese è stato il protagonista assoluto della vittoria contro il Monterrey, una delle squadre più competitive del calcio messicano. L'ex stella dell'Atletico Madrid ha sbloccato il risultato al 27' del primo tempo, trovando la rete che ha indirizzato l'incontro e regalato fiducia ai compagni: il francese si è fatto trovare pronto in area di rigore, finalizzando con grande freddezza un'azione ben costruita dai compagni e battendo il portiere messicano con una scivolata da rapace d'area. Il suo gol si è infatti rivelato fondamentale nell'economia della partita e ha confermato ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.
Griezmann, un inserimento perfetto nel club e il premio di MVPIl grande adattamento di Griezmann al calcio statunitense non era scontato e procede a ritmi impressionanti. In appena quattro partite con la maglia dell'Orlando, il francese ha già collezionato 2 gol e 1 assist, diventando rapidamente uno dei leader tecnici della squadra.
Oltre ai numeri, colpisce la personalità all'età di 35 anni: nel corso della sfida contro il Monterrey ha dimostrato grande spirito di squadra, lasciando al compagno Spicer l'incarico di battere un calcio di rigore e festeggiando poi insieme a lui la realizzazione. Un gesto che testimonia la volontà non solo di integrarsi nel gruppo e di valorizzare i compagni, ma di guidarli.
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