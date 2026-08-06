L'impatto di Antoine Griezmann con il calcio americano continua a sorprendere: l'attaccante francese ha lasciato subito il segno anche il Leagues Cup, trascinando l'Orlando City al successo contro il Monterrey. Una prestazione completa, impreziosita da un gol pesante e dal meritato premio di MVP.

Griezmann ancora decisivo: gol e MVP

Bastano poche settimane per capire quantosia già diventato un punto di riferimento per l'. Nel match d'esordio in, disputato davanti ad oltre 25 mila spettatori all'Inter&Co Stadium di Orlando, il francese è stato il protagonista assoluto della vittoria contro il, una delle squadre più competitive del calcio messicano. L'ex stella dell'Atletico Madrid ha sbloccato il risultato al 27' del primo tempo, trovando la rete che hal'incontro e regalato fiducia ai compagni: il francese si è fatto trovare pronto in area di rigore, finalizzando con grandeun'azione ben costruita dai compagni e battendo il portiere messicano con una scivolata da rapace d'area. Il suo gol si è infatti rivelatonell'economia della partita e ha confermato ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

VILLARREAL, SPAGNA - 24 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico de Madrid sulla palla durante la partita LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Atletico de Madrid allo Estadio de la Ceramica il 24 maggio 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Griezmann, un inserimento perfetto nel club e il premio di MVP

Il grande adattamento dial calcio statunitense non era scontato e procede a ritmi. In appena quattro partite con la maglia dell'Orlando, il francese ha già collezionato, diventando rapidamente uno dei leader tecnici della squadra.

Oltre ai numeri, colpisce la personalità all'età di 35 anni: nel corso della sfida contro il Monterrey ha dimostrato grande spirito di squadra, lasciando al compagno Spicer l'incarico di battere un calcio di rigore e festeggiando poi insieme a lui la realizzazione. Un gesto che testimonia la volontà non solo di integrarsi nel gruppo e di valorizzare i compagni, ma di guidarli.

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Al termine dell'incontro,è stato eletto '', valutata con un eloquente 8,3 in pagella, frutto del gol, della qualità delle sue giocate eesercitata sull'intero sviluppo della gara. Per l'Orlando City, attualmente in cosa per un posto nei Playoff della MLS, l'arrivo del francese rappresenta un'importante iniezione di qualità, esperienza e leadership: se questo è l'inizio della sua avventura americana, i tifosi possono legittimamentedi fare grandi cose.