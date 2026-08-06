Marco Palestra è pronto ad iniziare la sua grande avventura in maglia Chelsea. Dopo l'amichevole disputata ad Hong Kong contro la Juventus, persa per 1-0 grazie al gol di Edon Zhegrova, il giovane terzino italiano ha raccontato le sue impressioni sul calcio inglese (e non solo) ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Marco Palestra dopo Juventus-Chelsea

Intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita amichevole tra Juventus e Chelsea,ha espresso tutte le sue sensazioni riguardo l'inizio del suo nuovo capitolo in Premier League: "La Premier è unpoiché lì si gioca a ritmi altissimi e con un tasso elevato di fisicità. Personalmente sto bene e voglio mandare un grandea tutti".

HONG KONG, CINA - 5 AGOSTO: Jeremie Boga della Juventus FC (a sinistra) e Marco Palestra del Chelsea FC (a destra) si contendono il pallone durante l'amichevole pre-campionato Chelsea-Juventus allo stadio Kai Tak il 5 agosto 2026 a Hong Kong, Cina. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Continuando, proprio sulle prime esperienze all'interno dell'ambiente Blues, l'ex Cagliari e Atalanta ha raccontato: "Fin dal primo giorno al Chelsea, loro sono stati bravissimi a darmi una mano in tutto. Per quanto riguarda l'organizzazione tutto è andato alla perfezione, mi sento bene e sono molto felice".

"Non vedo l'ora di giocare in Premier League"

𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚-𝐂𝐀𝐌 📹

Due occasioni da gol, tanta corsa e dribbling per il nuovo acquisto del Chelsea contro la Juventus 🔥#Palestra #ChelseaJuventus #DAZN pic.twitter.com/NjZSErBXY6 — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 5, 2026

Successivamente, riguardo l'imminente debutto in, il giovane terzino italiano si è definito entusiasta di giocare nella massima divisione del calcio inglese: "Non vedo l'ora di giocare in: tutte le partite in Inghilterra sono bellissime da giocare, sia contro le big che contro le squadre più piccole. Ciò mi entusiasma davvero tanto".

Infine, immancabile la domanda sulla Nazionale italiana: "L'Italia? Sono davvero certo che possiamo ripartire. Se dovesse arrivare la chiamata dalla Nazionale mi farò trovare prontissimo".