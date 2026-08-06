A 17 giorni dalla finale Mondiale, Messi torna a giocare e segnare con l'Inter Miami
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
A distanza di diciassette giorni dalla finale Mondiale, concisa con una delle delusioni sportive più grandi della sua carriera, Leo Messi si è rimesso in sesto, è tornato ad allenarsi anzitempo con l'Inter Miami e ha deciso la gara di questa notte con una doppietta e un assist contro il San Luis.
Back to the officeC'era chi parlava di ritiro immediato dal calcio, chi era sicuro che si sarebbe preso una lunga pausa dopo il grandissimo, ma allo stesso tempo, tragico (per il finale) Mondiale e chi, invece, conoscendo bene Leo Messi, sapeva che non poteva stare in astinenza da un campo da calcio. Proprio com'è accaduto a Rosario qualche giorno fa, dove l'argentino, accompagnato dal figlio Mateo, è stato visto allo stadio dei Leones de Rosario, club di quarta divisione argentina di proprietà del fratello maggiore Matias.
La voglia di Messi di riprendere a fare la cosa che più ama, giocare a calcio, era troppo forte per limitarsi a guardare i compagni di squadra dalla tribuna o da casa. Così, mentre in Italia si dormiva, l'Atletico San Luis, club messicano, è stato spazzato via in appena un tempo dal Diez. Prima con un mancino al volo dal limite dell'area, impattato meravigliosamente e, poi, con la classica serpentina, mettendo fuori giri la difesa ospite, scagliando una mina sotto l'incolpevole Sanchez. In entrambe le reti si è vista, lampante, la famosissima connessione che, per anni e anni, i tifosi del Barcellona hanno ammirato: quella con Jordi Alba. Tuttavia, dal momento che il terzino spagnolo si è già ritirato, i suoi panni sono stati presi dal greco Noah Allen.
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Obiettivo 1000?Con la doppietta di questa notte, Messi è salito a quota 921 gol ufficiali in carriera, a meno 79 dai 1000. Anche se, La Pulga non ha mai dato peso alle statistiche, né tantomeno ha mai detto pubblicamente di voler raggiungere solo ed esclusivamente quel traguardo. Inoltre, ha servito il 419esimo assist tra tutte le competizioni. Il suo contratto con l'Inter Miami scadrà nel dicembre 2028 ed è lecito aspettarsi ancora due anni e rotti di magie, dribbling, gol e assist, in attesa di scoprire il suo futuro con la Nazionale albiceleste.
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