A distanza di diciassette giorni dalla finale Mondiale, concisa con una delle delusioni sportive più grandi della sua carriera, Leo Messi si è rimesso in sesto, è tornato ad allenarsi anzitempo con l'Inter Miami e ha deciso la gara di questa notte con una doppietta e un assist contro il San Luis.

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C'era chi parlava di ritiro immediato dal calcio, chi era sicuro che si sarebbe preso una lunga pausa dopo il grandissimo, ma allo stesso tempo, tragico (per il finale) Mondiale e chi, invece, conoscendo bene, sapeva che non poteva stare in astinenza da un campo da calcio. Proprio com'è accaduto aqualche giorno fa, dove l'argentino, accompagnato dal figlio Mateo, è stato visto allo stadio dei, club di quarta divisione argentina di proprietà del fratello maggiore

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami interagisce con Luis Suárez dell'Inter Miami durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami allo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

La voglia di Messi di riprendere a fare la cosa che più ama, giocare a calcio, era troppo forte per limitarsi a guardare i compagni di squadra dalla tribuna o da casa. Così, mentre in Italia si dormiva, l'Atletico San Luis, club messicano, è stato spazzato via in appena un tempo dal Diez. Prima con un mancino al volo dal limite dell'area, impattato meravigliosamente e, poi, con la classica serpentina, mettendo fuori giri la difesa ospite, scagliando una mina sotto l'incolpevole Sanchez. In entrambe le reti si è vista, lampante, la famosissima connessione che, per anni e anni, i tifosi del Barcellona hanno ammirato: quella con Jordi Alba. Tuttavia, dal momento che il terzino spagnolo si è già ritirato, i suoi panni sono stati presi dal greco Noah Allen.

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