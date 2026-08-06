Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Il futuro di Vinicius Junior resta uno dei temi più caldi del mercato internazionale e fino a pochissimo tempo fa uno dei possibili svincolati di lusso nel corso della prossima estate, in seguito al suo contratto in scadenza nel 2027 e le settimane di stallo sul rinnovo. Il Real Madrid ha però deciso di rompere gli indugi mettendo sul tavolo un'offerta concreta, mentre l'Arsenal continua ad osservare con grande attenzione.

Il Real Madrid rilancia: proposta ufficiale per rinnovare Vinicius

ha deciso di compiere un passo importante per blindaree, secondo quanto rivelato dal The Athletic, il club blanco avrebbe presentato al fuoriclasse brasiliano un'offerta di rinnovo sensibilmente migliorata rispetto alle precedenti, con l'obiettivo di ribadire il suo ruolonel nuovo progetto tecnico di, convincendolo a prolungare il proprio legame con le Merengues. L'incontro con la dirigenza madrilena e l'entourage del giocatore, inoltre, sarebbe stato giudicato positivo da entrambe le parti: il Real Madrid ritiene di aver formulato unache riflette pienamente l'importanza di Vinicius all'interno della squadra e ora attende una risposta definitiva da parte del numero 7.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Vinicius Junior del Real Madrid reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo all'Estadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Vinicius-Real: i dettagli dell'offerta

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Sempre secondo le indiscrezioni riportate dalla testata inglese, la nuova proposta economica prevede uno stipendio da circa, superiore all'attuale ingaggio del brasiliano, ma ancoradalle richieste iniziali del suo entourage, che puntava invece ad una cifra vicina aie ad un trattamento salariale allineato a quello delle principali stelle della rosa dei Blancos. La sensazione, tuttavia, è che il dialogo tra le parti abbia ripresodopo mesi di sostanziale immobilismo: fonti vicine al club, riportate da alcuni media spagnoli, parlano di un clima più disteso e di un', con il Real convinto di aver compiuto uno sforzo significativo per arrivare ad un'intesa. Ora la decisione spetta al giocatore, nelle scorse settimane nel mirino di forti rumors e accostamenti a club inglesi, tra tuttiIl fattore tempo resta determinante:è infatti entrato nell'ultimo anno di contratto e ilvuole evitare il rischio di perderlo a parametro zero nell'estate del 2027. Proprio questa situazione contrattuale, stando ai principali media internazionali, hal'interesse dei Gunners, che hanno effettuato diversi sondaggi approfonditi e continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi, pur sapendo del notevolesul piano economico e salariale che richiederebbe. Il Real, ora, attende una risposta, mentre da Londra l'interesse sembra ancora