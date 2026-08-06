Il Real Madrid ha avanzato una proposta per rinnovare Vinicius Jr, in scadenza nel 2027: la palla passa al brasiliano, con le sirene dalla Premier League
Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere
Il futuro di Vinicius Junior resta uno dei temi più caldi del mercato internazionale e fino a pochissimo tempo fa uno dei possibili svincolati di lusso nel corso della prossima estate, in seguito al suo contratto in scadenza nel 2027 e le settimane di stallo sul rinnovo. Il Real Madrid ha però deciso di rompere gli indugi mettendo sul tavolo un'offerta concreta, mentre l'Arsenal continua ad osservare con grande attenzione.
Il Real Madrid rilancia: proposta ufficiale per rinnovare ViniciusIl Real Madrid ha deciso di compiere un passo importante per blindare Vinicius Junior e, secondo quanto rivelato dal The Athletic, il club blanco avrebbe presentato al fuoriclasse brasiliano un'offerta di rinnovo sensibilmente migliorata rispetto alle precedenti, con l'obiettivo di ribadire il suo ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico di Jose Mourinho, convincendolo a prolungare il proprio legame con le Merengues. L'incontro con la dirigenza madrilena e l'entourage del giocatore, inoltre, sarebbe stato giudicato positivo da entrambe le parti: il Real Madrid ritiene di aver formulato una proposta che riflette pienamente l'importanza di Vinicius all'interno della squadra e ora attende una risposta definitiva da parte del numero 7.
Vinicius-Real: i dettagli dell'offertaSempre secondo le indiscrezioni riportate dalla testata inglese, la nuova proposta economica prevede uno stipendio da circa 22 milioni netti a stagione, superiore all'attuale ingaggio del brasiliano, ma ancora distante dalle richieste iniziali del suo entourage, che puntava invece ad una cifra vicina ai 30 milioni annui e ad un trattamento salariale allineato a quello delle principali stelle della rosa dei Blancos. La sensazione, tuttavia, è che il dialogo tra le parti abbia ripreso slancio dopo mesi di sostanziale immobilismo: fonti vicine al club, riportate da alcuni media spagnoli, parlano di un clima più disteso e di un'apertura reciproca, con il Real convinto di aver compiuto uno sforzo significativo per arrivare ad un'intesa. Ora la decisione spetta al giocatore, nelle scorse settimane nel mirino di forti rumors e accostamenti a club inglesi, tra tutti l'Arsenal.
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