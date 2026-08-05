Dopo settimane di trattative, tira e molla, offerte rispedite al mittente e battaglie legali fra i procuratori, Yan Diomande si appresta a diventare, questa volta sul serio, un nuovo giocatore del Real Madrid. La cifra finale, come riporta Sky Sport DE, è da capogiro: 125 milioni di euro di base fissa + 15 milioni di bonus che, di fatto, rendono l'ivoriano l'acquisto più caro della storia dei Blancos.

La pressione da spazzare via

L'ultima stagione con la maglia delha accresciuto enormemente il valore di, imprendibile freccia capace di giocare su entrambe le corsie d'attacco. Proprio come fatto alcon la. Partito come esterno destro nella gara inaugurale contro l', il tecnico degli "Elefanti" lo ha spostato sulla sinistra a gara in corso nelle successive partite, dimostrando un feeling innato. L'ottimo torneo disputato con la propria Nazionale ha, ulteriormente, regalato a Diomande una fama che non sapeva di possedere e una consapevolezza dei propri mezzi da certificare.

LEIPZIG, GERMANY - APRIL 11: Yan Diomande del RB Lipsia festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra con David Raum e Brajan Gruda durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Mönchengladbach alla Red Bull Arena l'11 aprile 2026 a Lipsia, Germania. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Tuttavia, il triplo salto, perché fino a due anni fa giocava nella DME Academy, un'accademia di calcio statunitense, non se l'aspettava nemmeno un giocatore che, in campo, mostra sempre tutta la sicurezza dei propri mezzi e la confidenza con il pallone. In questo senso, tale spregiudicatezza, in salsa positiva, può solo che fare bene a un ragazzo di quasi 20 anni che arriva nel club più glorioso e pesante al mondo, il Real Madrid, con l'etichetta di calciatore più caro nella storia madridista.

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Ma il prezzo non scende in campo

Come detto, il Real Madrid sborserà 140 milioni, se i bonus dovessero andare in porto, per assicurarsi le prestazioni del tornado ivoriano. Un attestato di stima che, però, negli ultimi anni ha rallentato la crescita di calciatori in rampa di lancio, fino a farli cadere nel dimenticatoio., entrambi acquistati dalper più dinella faraonica campagna estiva della scorsa stagione, hanno pagato il prezzo del successo, entrando in un loop negativo senza uscita.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 03: Karim Benzema ed Eden Hazard del Real Madrid CF osservano durante la partita di La Liga Santander tra RCD Espanyol e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 3 ottobre 2021 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Restando in Spagna e dirigendoci verso il "nemico" sportivo del Real, ci ricorderemo sicuramente gli acquisti di Coutinho e Dembélé da parte del Barcellona, entrato in affanno dopo la maxi cessione di Neymar al PSG. Sia il brasiliano che l'attuale Pallone d'Oro non hanno mai brillato al Barça, venendo inghiottiti dalla pressione insostenibile del loro cartellino. Ma, anche al Madrid toccò, qualche anno fa, la stessa identica sorte con Hazard. Il meraviglioso fantasista ammirato al Chelsea, pagato 100 milioni con l'auspicio di raccogliere l'eredità di Cristiano Ronaldo, floppò clamorosamente anche a causa di continui problemi fisici. Toccherà a Diomande rompere la maledizione dei super pagati e non farsi investire dalla centrifuga mediatica.