Dopo cinque gloriose stagioni da autentico trascinatore, condite dalla conquista di due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe, Denzel Dumfries saluta definitivamente l'Inter e abbraccia l'ambizioso progetto del Real Madrid. Il trentenne olandese, approdato in Spagna in seguito al pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni di euro, debutta da titolare nell'amichevole pareggiata per 2-2 contro la Fiorentina a Klagenfurt. Al momento di consegnare la distinta ufficiale, José Mourinho sorprende tutti i presenti e schiera il nuovo acquisto nell'inedito ruolo di esterno offensivo destro nel suo 4-2-3-1, posizionandolo proprio davanti a Trent Alexander-Arnold. In questa posizione atipica, l'ex nerazzurro macina chilometri per ben 75 minuti prima di lasciare il posto al diciannovenne Daniel Yanez, avendo nelle gambe solo tre allenamenti dopo le lunghe vacanze post-Mondiali.

Il giudizio della stampa e l'errore sul gol

Il terzino olandese fatica a convincere gli addetti ai lavori in questa sua primissima uscita stagionale. I media iberici giudicano la prestazione del giocatore appena, parlano di un debutto con alti e bassi e chiedonoper l'olandese. I giornalisti spagnoli evidenziano certamente alcuniinteressanti, ma sottolineano a chiare lettere il pocooffensivo e le numerosetecniche. La stampa imputa questi passaggi a vuoto allafisica non ancora ottimale e alla posizione non abituale sullo scacchiere tattico. Tra le sbavature difensive, pesa enormemente l'azione del definitivodiLa rete viola, arrivata dopo il doppiomadrileno, nasce infatti proprio dal lato presidiato dall'olandese.

MADRID, SPAGNA - 28 LUGLIO: Denzel Dumfries del Real Madrid osserva il campo prima di un'amichevole tra Real Madrid CF e CD Leganés allo stadio Alfredo di Stéfano, presso la Ciudad Real Madrid, il 28 luglio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La furia dei tifosi sui social e il video virale

Voici l’une des recrues du mercato ‘XXL’ du Real Madrid… je suis en larmes.

C’est quoi cette catastrophe ? 😭 pic.twitter.com/oJMCEvnVWy — Serviteur de Messi 🇸🇳💙♥️ (@hadji_man) August 1, 2026

Se i giornalisti spagnoli usano la mano leggera, i tifosi delscatenano invece una vera e propria bufera suinetwork e colpiscono duro il nuovo innesto. Sulla piattaformaspopola un video, che mostra in primo piano la dicitura "il ragazzo è finito". Lamette in fila tutti i peggioricommessi dal giocatore contro la compagine toscana,falliti,persi e banali tocchi di palla sbagliati.

Le immagini scatenano l'ira dei sostenitori madrileni, i quali inondano il web con commenti spietati. I supporter definiscono la sua prova una "catastrofe", sentenziano che l'atleta "non vale niente", gridano a gran voce al "Real truffato" e lanciano il verdetto finale: "rimandiamolo all'Inter". Il buon Denzel farà bene ad abituarsi in fretta alle tremende pressioni della piazza.