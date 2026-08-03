Denzel Dumfries stecca la prima con il Real Madrid. Mourinho lo schiera trequartista contro la Fiorentina, ma i tifosi bocciano aspramente l'olandese
L'Inter sfida Dumfries per la challenge di Natale: il risultato è da ridere!
Dopo cinque gloriose stagioni da autentico trascinatore, condite dalla conquista di due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe, Denzel Dumfries saluta definitivamente l'Inter e abbraccia l'ambizioso progetto del Real Madrid. Il trentenne olandese, approdato in Spagna in seguito al pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni di euro, debutta da titolare nell'amichevole pareggiata per 2-2 contro la Fiorentina a Klagenfurt. Al momento di consegnare la distinta ufficiale, José Mourinho sorprende tutti i presenti e schiera il nuovo acquisto nell'inedito ruolo di esterno offensivo destro nel suo 4-2-3-1, posizionandolo proprio davanti a Trent Alexander-Arnold. In questa posizione atipica, l'ex nerazzurro macina chilometri per ben 75 minuti prima di lasciare il posto al diciannovenne Daniel Yanez, avendo nelle gambe solo tre allenamenti dopo le lunghe vacanze post-Mondiali.
Il giudizio della stampa e l'errore sul golIl terzino olandese fatica a convincere gli addetti ai lavori in questa sua primissima uscita stagionale. I media iberici giudicano la prestazione del giocatore appena sufficiente, parlano di un debutto con alti e bassi e chiedono tempo per l'olandese. I giornalisti spagnoli evidenziano certamente alcuni spunti interessanti, ma sottolineano a chiare lettere il poco impatto offensivo e le numerose incertezze tecniche. La stampa imputa questi passaggi a vuoto alla condizione fisica non ancora ottimale e alla posizione non abituale sullo scacchiere tattico. Tra le sbavature difensive, pesa enormemente l'azione del definitivo pareggio di Kean. La rete viola, arrivata dopo il doppio vantaggio madrileno, nasce infatti proprio dal lato presidiato dall'olandese.
La furia dei tifosi sui social e il video viraleSe i giornalisti spagnoli usano la mano leggera, i tifosi del Real Madrid scatenano invece una vera e propria bufera sui social network e colpiscono duro il nuovo innesto. Sulla piattaforma X spopola un video, che mostra in primo piano la dicitura "il ragazzo è finito". La clip mette in fila tutti i peggiori errori commessi dal giocatore contro la compagine toscana, controlli falliti, contrasti fisici persi e banali tocchi di palla sbagliati.
Voici l’une des recrues du mercato ‘XXL’ du Real Madrid… je suis en larmes.— Serviteur de Messi 🇸🇳💙♥️ (@hadji_man) August 1, 2026
C’est quoi cette catastrophe ? 😭 pic.twitter.com/oJMCEvnVWy
Le immagini scatenano l'ira dei sostenitori madrileni, i quali inondano il web con commenti spietati. I supporter definiscono la sua prova una "catastrofe", sentenziano che l'atleta "non vale niente", gridano a gran voce al "Real truffato" e lanciano il verdetto finale: "rimandiamolo all'Inter". Il buon Denzel farà bene ad abituarsi in fretta alle tremende pressioni della piazza.
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