Il Parma chiude un colpo importante: è imminente l'arrivo di El Bilal Touré, attaccante maliano di proprietà dell'Atalanta. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore svolgerà le visite mediche nelle prossime ventiquattro ore, prima di raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro.

Le cifre

Mentre il futuro di, corteggiato da diverse squadre sia in Italia che all'estero, è in bilico, il Parma si cautela piazzando un grande colpo. La trattativa con l'per il trasferimento di, dopo giorni di trattative, è andata a buon fine epuò, finalmente, abbracciare il suo nuovo centravanti.

BERGAMO, ITALY - MAY 09: El Bilal Toure dell'Atalanta BC festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di ritorno della semifinale di UEFA Europa League 2023/24 tra Atalanta BC e Olympique de Marseille allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 9 maggio 2024 a Bergamo, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Gli emiliani se lo aggiudicheranno con un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza della squadra e a un numero preciso di presenze del centravanti per un totale di 10 milioni. L'Atalanta ha voluto inserire anche una percentuale sulla futura rivendita, pari al 15% del cartellino.

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Una mina vagante

Acquistato dall'nell'estate del 2023 per, rendendolo il giocatore più costoso della storia della Dea,non ha mai potuto mostrare il proprio potenziale in Italia a causa di un gravissimo infortunio. Durante la preparazione con, riporta la rottura del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra, che lo rende, di fatto, impossibilitato a giocare la prima parte di stagione. Al termine della stessa alzerà al cielo di Dublino l', pur senza incidere come ci si aspettava. Così, inizia la girandola dei prestiti, prima alloe poi al, senza lasciare particolari tracce di sé.

ISTANBUL, TURKEY - NOVEMBER 2: El Bilal Toure del Besiktas corre con la palla durante la partita di Trendyol Süper Lig tra Beşiktaş JK e Fenerbahçe SK allo Stadio Tupras il 2 novembre 2025 a Istanbul, Turchia. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Con l'imminente fumata bianca al Parma, Touré potrebbe trovare, finalmente, un'oasi felice. Il tecnico Cuesta ha badato più alla fase difensiva che a quella offensiva durante la passata annata, tuttavia si è detto volenteroso di provare ad alzare il baricentro di qualche metro, portando più uomini nell'area di rigore avversaria. Molto del futuro del maliano dipenderà da Pellegrino. Se l'argentino dovesse restare in gialloblù, si aprirebbero degli scenari interessanti in coppia, come visto da gennaio in poi col tandem formato proprio da quest'ultimo e Strefezza. Se, invece, Pellegrino dovesse essere ceduto, il peso dell'attacco cadrebbe sulle spalle di Touré, alle prese con un'occasione da non farsi sfuggire.