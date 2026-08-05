I Ducali, in attesa di scoprire il futuro di Pellegrino, si cautelano con l'arrivo di El Bilal Touré
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Il Parma chiude un colpo importante: è imminente l'arrivo di El Bilal Touré, attaccante maliano di proprietà dell'Atalanta. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore svolgerà le visite mediche nelle prossime ventiquattro ore, prima di raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro.
Le cifreMentre il futuro di Mateo Pellegrino, corteggiato da diverse squadre sia in Italia che all'estero, è in bilico, il Parma si cautela piazzando un grande colpo. La trattativa con l'Atalanta per il trasferimento di El Bilal Touré, dopo giorni di trattative, è andata a buon fine e Carlos Cuesta può, finalmente, abbracciare il suo nuovo centravanti.
Gli emiliani se lo aggiudicheranno con un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza della squadra e a un numero preciso di presenze del centravanti per un totale di 10 milioni. L'Atalanta ha voluto inserire anche una percentuale sulla futura rivendita, pari al 15% del cartellino.
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Una mina vaganteAcquistato dall'Atalanta nell'estate del 2023 per 31 milioni di euro, rendendolo il giocatore più costoso della storia della Dea, Touré non ha mai potuto mostrare il proprio potenziale in Italia a causa di un gravissimo infortunio. Durante la preparazione con Gasperini, riporta la rottura del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra, che lo rende, di fatto, impossibilitato a giocare la prima parte di stagione. Al termine della stessa alzerà al cielo di Dublino l'Europa League, pur senza incidere come ci si aspettava. Così, inizia la girandola dei prestiti, prima allo Stoccarda e poi al Besiktas, senza lasciare particolari tracce di sé.
Con l'imminente fumata bianca al Parma, Touré potrebbe trovare, finalmente, un'oasi felice. Il tecnico Cuesta ha badato più alla fase difensiva che a quella offensiva durante la passata annata, tuttavia si è detto volenteroso di provare ad alzare il baricentro di qualche metro, portando più uomini nell'area di rigore avversaria. Molto del futuro del maliano dipenderà da Pellegrino. Se l'argentino dovesse restare in gialloblù, si aprirebbero degli scenari interessanti in coppia, come visto da gennaio in poi col tandem formato proprio da quest'ultimo e Strefezza. Se, invece, Pellegrino dovesse essere ceduto, il peso dell'attacco cadrebbe sulle spalle di Touré, alle prese con un'occasione da non farsi sfuggire.
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