Il Kairat Almaty si giocherà la vita a 800 km dal proprio stadio per colpa di... Kanye West
Il Kairat Almaty pesca il Real Madrid in Champions: la reazione al sorteggio
L'11 agosto è una data che tutta Almaty, città del Kazakistan, aspetta da una vita. E no, non per il ritorno del preliminare di Champions contro il Levski Sofia, cercando di bissare la partecipazione storica della passata stagione. Il motivo è alquanto nobile: il concerto di Kanye West, star della musica mondiale.
E ora?La partita fra le più importanti della storia di questo club, salito alle cronache internazionali grazie alla partecipazione in Champions League della scorsa stagione, si giocherà lontanissima dal proprio stadio. Infatti, lo Stadio Centrale, catino infuocato del Kairat Almaty, sarà in fase di allestimento per il maxi concerto di Kanye West, in programma il 14 agosto.
Impossibilitati a disputare l'incontro decisivo, in virtù della sconfitta dell'andata in Bulgaria 1-0 contro il Levski Sofia, tra le proprie mura, il Kairat Almaty giocherà a Turkistan, alla Turkistan Arena. Un impianto notevolmente più piccolo, circa 7 mila posti, rispetto a dove disputa le gare casalinghe la formazione kazaka, forte dei suoi 23.000 sostenitori. Ovviamente, come era lecito aspettarsi, i biglietti sono andati immediatamente sold out, nonostante gli 800 km di distanza che separano le due città.
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Sognare ancoraLa favola dell'edizione 2025/26 della Champions League è andata, di diritto, al Kairat Almaty. I kazaki hanno percorso, per le quattro trasferte a Londra, Lisbona, Copenaghen e Milano, 44.982 km, molto più di quelli necessari per compiere un giro completo intorno alla Terra. I tifosi hanno anche avuto l'onore e il privilegio di ricevere, nella loro città e nel loro stadio, il Real Madrid, e poco importa se quella partita, entrata di diritto negli annali del calcio kazako, sia stata persa 0-5. La prima partecipazione in Champions, terminata anzitempo con il 36esimo posto in classifica, sembrava dovesse essere un'impresa irripetibile, eppure, martedì 11 agosto il Kairat è atteso, nuovamente, all'appuntamento con la storia.
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