L'11 agosto è una data che tutta Almaty, città del Kazakistan, aspetta da una vita. E no, non per il ritorno del preliminare di Champions contro il Levski Sofia, cercando di bissare la partecipazione storica della passata stagione. Il motivo è alquanto nobile: il concerto di Kanye West, star della musica mondiale.

E ora?

La partita fra le più importanti della storia di questo club, salito alle cronache internazionali grazie alla partecipazione in Champions League della scorsa stagione, si giocherà lontanissima dal proprio stadio. Infatti, lo Stadio Centrale, catino infuocato del, sarà in fase di allestimento per il maxi concerto di, in programma il 14 agosto.

MILANO, ITALIA - 20 FEBBRAIO: Kanye West assiste alla partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023/24 tra FC Internazionale e Atlético Madrid allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 febbraio 2024 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Impossibilitati a disputare l'incontro decisivo, in virtù della sconfitta dell'andata in Bulgaria 1-0 contro il Levski Sofia, tra le proprie mura, il Kairat Almaty giocherà a Turkistan, alla Turkistan Arena. Un impianto notevolmente più piccolo, circa 7 mila posti, rispetto a dove disputa le gare casalinghe la formazione kazaka, forte dei suoi 23.000 sostenitori. Ovviamente, come era lecito aspettarsi, i biglietti sono andati immediatamente sold out, nonostante gli 800 km di distanza che separano le due città.

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