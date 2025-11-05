Intervistato ai microfoni di Prime Video, il centrocampista e anima della squadra kazaka per la sua esperienza e qualità, ha parlato così del match di stasera a San Siro e di un particolare retroscena.

Stasera l'Inter di Cristian Chivu affronterà a San Siro il Kairat Almaty, squadra kazaka esordiente nella fase finale di Champions League. Una sfida unica nel suo genere e decisamente emozionante, soprattutto per i giocatori del Kairat che, determinati palcoscenici, li hanno visti soltanto dalla tv e che stasera invece saranno protagonisti al Meazza contro il club finalista dell'ultima Champions League.

Inter-Kairat Almaty, le parole di Sorokin — Intervistato ai microfoni di Prime Video, Egor Sorokin, centrocampista e anima della squadra per la sua esperienza e qualità, ha parlato così del match di stasera a San Siro: "Noi in ogni scontro diamo sempre il massimo. Lo sapete meglio di me che per arrivare qua abbiamo fatto un lunghissimo viaggio che è durato molto. Siamo qua non per divertirci assolutamente, per dimostrare che abbiamo qualcosa da dire, vogliamo portare a casa dei punti qualora fosse possibile e faremo il massimo per ottenere questo risultato".

Sorokin ha poi anche parlato della sua simpatia proprio nei confronti dell'Inter: "Confermo, sono un grande simpatizzante della Serie A e in particolare dell'Inter. Ma è è chiaro che questo aspetto domani passerà in secondo piano perché io qui rappresento il Kairat dobbiamo dare il massimo sul campo ed è quello che mi interessa in questo momento".

Sorokin ha poi concluso: "Siamo molto bravi anche a ripartire, appunto, in contropiede e una cosa importante che dovremmo fare su questo campo sarà quello di stare molto attenti nell'occupare gli spazi che abbiamo dietro le spalle perché giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, se potrà scendere in campo, sono molto pericolosi. "Noi vogliamo fare di tutto per riuscire a dimostrare che siamo in grado, che meritiamo di essere in questa questa competizione europea e per portare a casa anche dei punti".