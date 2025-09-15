La squadra del Kazakistan esordirà nella massima competizione europea coi portiere infortunati: tra i pali toccherà ad un giovane prodotto della Primavera

Jacopo del Monaco 15 settembre - 19:14

Torna la Champions League e giovedì 18 settembre diventerà una data storica per il Kairat Almaty. La squadra proveniente dal Kazakistan esordirà nella massima competizione europea contro lo Sporting Lisbona presso lo Stadio José Alvalade. Tuttavia, il club giallonero non avrà a disposizione né il portiere titolare, né tantomeno il suo secondo. Per questo motivo, l'allenatore Rafael Urazbakhtin dovrà schierare nella massima competizione europea Sherkhan Kalmurza, 18enne prodotto del vivaio.

Per la partita di dopodomani, i gialloneri percorreranno il viaggio più lungo nella storia della massima competizione europea: quasi 7000 chilometri e ben 11 ore di volo. Tuttavia, come riportato dal sito portoghese Record, i kazaki dovranno fare a meno del portiere titolare Alexander Karutsky, che sta recuperando da un infortunio rimediato contro il Celtic, e della riserva Temirlan Anarbekov, che ha una mascella fratturata e dovrà saltare diverse partite.

Data l'emergenza tra i pali, il tecnico dei gialloneri farà giocare dal primo minuto Sherkhan Kalmurza, classe 2007, prodotto del vivaio del Kairat. Il giovane estremo difensore ha già disputato delle partite con la prima squadra e nell'ultima partita di campionato è entrato al minuto 13 al posto di Anarbekov. Giovedì sera, il classe 2007 farà il suo esordio nella coppa dalle grandi orecchie contro lo Sporting Lisbona allenato da Rui Borges. Oltre a Kalmurza, il club giallonero avrà a disposizione altri due portieri: il 19enne Ildar Mendygaliev e Dias Reimov, anche lui 18enne.