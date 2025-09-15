derbyderbyderby streaming Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming

Champions League

Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming

Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming - immagine 1
Entrambe le squadre vogliono iniziare il percorso in Europa col piede giusto ed i Blancos sono tra i favoriti per la vittoria finale
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Domani inizia la League Phase della Champions League 2025/2026 ed una delle partite più affascinanti della prima giornata è quella tra Real Madrid ed Olympique Marsiglia. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabéu: ecco dove vedere il match e tutte le informazioni utili a riguardo.

Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming- immagine 2
San Sebastian, Spagna - 13 settembre 2025: Kylian Mbappé esulta dopo aver segnato contro la Real Sociedad. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La situazione dei due club

—  

Il Real Madrid, che dal mese di giugno è allenato da Xabi Alonso, ha iniziato molto bene la nuova stagione, collezionando ben quattro vittorie di fila nella Liga spagnola: 1-0 all'esordio stagionale contro l'Osasuna grazie al rigore realizzato da Kylian Mbappé, che ora indossa la 10 dei Blancos; poi 0-3 in casa del Real Oviedo con doppietta dell'attaccante francese e gol di Vínicius Jr; 2-1 contro il Mallorca grazie alle reti del numero 7 brasiliano e di Arda Güler; nell'ultima giornata ha vinto in casa della Real Sociedad per 1-2 che porta le firme del solito Mbappé e del giovane talento turco citato poco sopra. Adesso, il Real Madrid occupa da solo il primo posto della massima competizione spagnola.

Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming- immagine 3
Bradford, Inghilterra - 3 agosto 2024: Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia. (Foto di Nigel Roddis/Getty Images)

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha iniziato la sua stagione con due vittorie ed altrettante sconfitte in Ligue 1, nella quale sfiderà il Paris Saint-Germain dopo la partita di domani sera. L'OM ha esordito perdendo 1-0 in casa dello Stade Rennais per poi vincere 5-2 contro il Paris FC, match in cui Pierre-Emerick Aubameyang ha realizzato una doppietta. In seguito ha perso di nuovo in trasferta e sempre per 1-0, ma stavolta contro l'Olympique Lione, mentre nell'ultima partita ha vinto 4-0 contro il Lorient con l'ex Inter Benjamin Pavard che, al suo esordio con la nuova maglia, ha segnato la rete del momentaneo doppio vantaggio.

Probabili formazioni

—  

Per il Real potrebbero tornare Bellingham e Camavinga anche se ci sono ancora dubbi, mentre oltre ai soliti Endrick e Mendy non ci sarà nemmeno Antonio Rüdiger, out per 3 mesi. Per il Marsiglia, invece, l'unica assenza in dubbio è quella di Gouiri.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Jr; Mbappé. All: Xabi Alonso

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Pavard, García; Gomes, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Traoré; Aubameyang. All: De Zerbi

Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere l'incontro

—  

Le Merengues puntano alla quinta vittoria consecutiva della loro stagione. I marsigliesi, invece, vogliono iniziare bene questo cammino europeo e farlo in casa del Real sarebbe un'impresa storica. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 21:00 e la partita si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

