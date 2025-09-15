Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming

Entrambe le squadre vogliono iniziare il percorso in Europa col piede giusto ed i Blancos sono tra i favoriti per la vittoria finale

Jacopo del Monaco 15 settembre - 14:03

Domani inizia la League Phase della Champions League 2025/2026 ed una delle partite più affascinanti della prima giornata è quella tra Real Madrid ed Olympique Marsiglia. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabéu: ecco dove vedere il match e tutte le informazioni utili a riguardo.

La situazione dei due club — Il Real Madrid, che dal mese di giugno è allenato da Xabi Alonso, ha iniziato molto bene la nuova stagione, collezionando ben quattro vittorie di fila nella Liga spagnola: 1-0 all'esordio stagionale contro l'Osasuna grazie al rigore realizzato da Kylian Mbappé, che ora indossa la 10 dei Blancos; poi 0-3 in casa del Real Oviedo con doppietta dell'attaccante francese e gol di Vínicius Jr; 2-1 contro il Mallorca grazie alle reti del numero 7 brasiliano e di Arda Güler; nell'ultima giornata ha vinto in casa della Real Sociedad per 1-2 che porta le firme del solito Mbappé e del giovane talento turco citato poco sopra. Adesso, il Real Madrid occupa da solo il primo posto della massima competizione spagnola.

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha iniziato la sua stagione con due vittorie ed altrettante sconfitte in Ligue 1, nella quale sfiderà il Paris Saint-Germain dopo la partita di domani sera. L'OM ha esordito perdendo 1-0 in casa dello Stade Rennais per poi vincere 5-2 contro il Paris FC, match in cui Pierre-Emerick Aubameyang ha realizzato una doppietta. In seguito ha perso di nuovo in trasferta e sempre per 1-0, ma stavolta contro l'Olympique Lione, mentre nell'ultima partita ha vinto 4-0 contro il Lorient con l'ex Inter Benjamin Pavard che, al suo esordio con la nuova maglia, ha segnato la rete del momentaneo doppio vantaggio.

Probabili formazioni — Per il Real potrebbero tornare Bellingham e Camavinga anche se ci sono ancora dubbi, mentre oltre ai soliti Endrick e Mendy non ci sarà nemmeno Antonio Rüdiger, out per 3 mesi. Per il Marsiglia, invece, l'unica assenza in dubbio è quella di Gouiri.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Jr; Mbappé. All: Xabi Alonso

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Pavard, García; Gomes, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Traoré; Aubameyang. All: De Zerbi

Real Madrid-Olympique Marsiglia, dove vedere l'incontro — Le Merengues puntano alla quinta vittoria consecutiva della loro stagione. I marsigliesi, invece, vogliono iniziare bene questo cammino europeo e farlo in casa del Real sarebbe un'impresa storica. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 21:00 e la partita si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.